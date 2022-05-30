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Бизнес

Промысел краба в России может остановиться из-за запрета импорта в США

Ведомости

Промысел краба в России оказался под угрозой остановки из-за сокращения экспорта после введения санкций. Запрет США на импорт начнет действовать в середине июня, но отрасль уже столкнулась с проблемами при отгрузке продукции за рубеж из-за нарушенной логистической цепи, сообщает «Коммерсантъ».

Собеседники издания уточнили, что почти половина экспорта краба приходилась на долю США и ЕС. По оценкам Росрыболовства, всего в 2021 г. было добыто 96 000 т, а с января по май текущего года — 31 500.

Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк объяснил, что перенаправить улов на российский рынок будет проблематично из-за требований по концентрации мышьяка в переработанной продукции: «Наше законодательство, в отличие от США и ЕС, не отделяет природный безвредный мышьяк от химического и ограничивает его содержание в продукции в крайне низком количестве». Сейчас, по его словам, добытчики вынуждены большую часть улова отправлять на склады, но их мощности ограничены.

Неофициально в отрасли говорят о том, что сейчас нет другого выхода, кроме как заморозки всего промысла, пишет издание. Если ситуация не изменится, добытчик краба «Маг-Си Интернешнл» может временно прекратить работу в августе. В ГК «Русский краб» изданию сказали, что сейчас продолжают продажи в КНР, Южную Корею и Японию.

Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков считает, что участникам рынка необходимо освоить квоты, пока не стало понятно, куда сбывать продукцию. В Росрыболовстве признают проблему с экспортом, но рисков приостановки промысла не видят. По словам представителя ведомства, оно вместе с компаниями ищет альтернативные рынки сбыта. Более того, со ссылкой на данные Росстата там заявили, что объем экспорта рыбы и морепродуктов в страны вне ЕАЭС в январе - марте этого года вырос на 40% год к году до 430 000 т, несмотря на санкции.

Ранее по теме: Добытчики крабов и морских ежей предупредили о массовых закрытиях предприятий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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