Промысел краба в России может остановиться из-за запрета импорта в США

Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков считает, что участникам рынка необходимо освоить квоты, пока не стало понятно, куда сбывать продукцию. В Росрыболовстве признают проблему с экспортом, но рисков приостановки промысла не видят. По словам представителя ведомства, оно вместе с компаниями ищет альтернативные рынки сбыта. Более того, со ссылкой на данные Росстата там заявили, что объем экспорта рыбы и морепродуктов в страны вне ЕАЭС в январе - марте этого года вырос на 40% год к году до 430 000 т, несмотря на санкции.