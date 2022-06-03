Немецкая страховая компания Allianz продаст бизнес в России
Крупнейшая страховая компания Европы Allianz Group продаст контроль над российским бизнесом «Интерхолдингу», владельцу компании «Зетта страхование». Об этом говорится на сайте немецкой компании.
По итогам сделки Allianz будет принадлежать миноритарная доля в объединенной компании в размере 49,9%. Однако перед этим ее должны одобрить регулирующие органы.
Соглашение с «Интерхолдингом» соответствует решению Allianz сократить деятельность в России и направлено на обеспечение непрерывной работы для клиентов и сотрудников компании, говорится в сообщении.
99,9% «Интерхолдинг» по данным на декабрь 2019 г. принадлежали бизнесмену Олегу Янчику (99,9%), следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Оставшаяся доля в 0,10% принадлежала его сыну Олегу. «Интерхолдинг» в свою очередь владеет 100% «Зетта Страхование».
12 мая агентство Reuters сообщило, что финансовый директор Allianz Джулио Терцариол оценивает вероятность прекращения работы группы в России «как очень высокую». 13 мая Allianz назвала это заявление некорректным, уточнив, что пересматривает свой портфель в России и допускает разные сценарии развития событий.