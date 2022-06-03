Газета
Бизнес

Немецкая страховая компания Allianz продаст бизнес в России

Ведомости

Крупнейшая страховая компания Европы Allianz Group продаст контроль над российским бизнесом «Интерхолдингу», владельцу компании «Зетта страхование». Об этом говорится на сайте немецкой компании.

По итогам сделки Allianz будет принадлежать миноритарная доля в объединенной компании в размере 49,9%. Однако перед этим ее должны одобрить регулирующие органы.

Соглашение с «Интерхолдингом» соответствует решению Allianz сократить деятельность в России и направлено на обеспечение непрерывной работы для клиентов и сотрудников компании, говорится в сообщении.

99,9% «Интерхолдинг» по данным на декабрь 2019 г. принадлежали бизнесмену Олегу Янчику (99,9%), следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Оставшаяся доля в 0,10% принадлежала его сыну Олегу. «Интерхолдинг» в свою очередь владеет 100% «Зетта Страхование».

12 мая агентство Reuters сообщило, что финансовый директор Allianz Джулио Терцариол оценивает вероятность прекращения работы группы в России «как очень высокую». 13 мая Allianz назвала это заявление некорректным, уточнив, что пересматривает свой портфель в России и допускает разные сценарии развития событий.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных