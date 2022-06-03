Завод Samsung в Калуге возобновил производство телевизоров
Часть работников предприятия могут перевести в режим простоя, добавили в администрации региона. «В настоящее время на предприятии занято 900 сотрудников. Возобновление производства планируется после традиционного летнего корпоративного отпуска сотрудников», — отметили в администрации.
Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что завод Samsung работает 2-3 дня в неделю, а его продукция идет только на экспорт в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны.
На заводе Samsung в Калуге производится большая часть всех продаваемых в России телевизоров марки, а также мониторы и стиральные машины Samsung. 24 марта производство было приостановлено из-за проблем с импортом комплектующих. В начале марта Samsung прекратила поставки в Россию.