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Завод Samsung в Калуге возобновил производство телевизоров

Ведомости

Завод по производству телевизоров Samsung в Калуге возобновил работу, но не в полном объеме из-за начала низкого сезона, прогнозируемого падения продаж и проблем с логистикой, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на администрацию Калужской области.

Часть работников предприятия могут перевести в режим простоя, добавили в администрации региона. «В настоящее время на предприятии занято 900 сотрудников. Возобновление производства планируется после традиционного летнего корпоративного отпуска сотрудников», — отметили в администрации.

Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что завод Samsung работает 2-3 дня в неделю, а его продукция идет только на экспорт в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны.

На заводе Samsung в Калуге производится большая часть всех продаваемых в России телевизоров марки, а также мониторы и стиральные машины Samsung. 24 марта производство было приостановлено из-за проблем с импортом комплектующих. В начале марта Samsung прекратила поставки в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных