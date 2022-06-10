«Аэрофлот» заменил Coca-Cola и шампанское в бизнес-классе на Pepsi и просекко
Авиакомпания «Аэрофлот» заменила на рейсах в бизнес-классе напитки Coca-Cola на продукцию PepsiCo, а Sprite заменили на принадлежащий Pepsi 7Up, сообщил РБК со ссылкой на два источника в авиакомпании. Кроме того, вместо шампанского Montaudon Brut теперь предлагают просекко Valdobbiadene Superiore Giallмoro Ruggeri.
По словам одного из источников, в компании стали закупать Pepsi-Cola и Pepsi-Cola Max в бутылках по 1 л предположительно для разлива в стаканы, хотя раньше Coca-Cola продавалась на борту в алюминиевых банках объемом 0,33 л. Изменения затронули и винную карту: с 8 июня вместо шампанского Montaudon Brut (продается в Европе по 19-23 евро за бутылку) пассажирам будут предлагать просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri (10-14 евро за бутылку).
Представитель «Аэрофлота» сообщил изданию, что изменения связаны со сбоями в поставках продукции и логистике ввоза в Россию, а также с невозможностью поставщиков исполнять свои обязательства и поставлять конкретную продукцию. В компании отметили, что приняли соответствующие решения для бесперебойного обеспечения рейсов.
В середине апреля «Аэрофлот» заменил французское шампанское в бизнес-классе на российское игристое вино, а в эконом-классе перестали предлагать апельсиновый сок из-за сложностей в логистике и риска односторонней отмены поставок контрагентами. Telegram-канал «Авиаторщина» тогда сообщал, что с конца марта в бизнес-классе «Аэрофлота» французское шампанское Piper-Heidsieck заменили российским «Абрау-Дюрсо» - «Виктор Дравиньи», а виски Chivas Regal более дешевым Dewar's White Label.