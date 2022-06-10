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«Аэрофлот» заменил Coca-Cola и шампанское в бизнес-классе на Pepsi и просекко

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Авиакомпания «Аэрофлот» заменила на рейсах в бизнес-классе напитки Coca-Cola на продукцию PepsiCo, а Sprite заменили на принадлежащий Pepsi 7Up, сообщил РБК со ссылкой на два источника в авиакомпании. Кроме того, вместо шампанского Montaudon Brut теперь предлагают просекко Valdobbiadene Superiore Giallмoro Ruggeri.

По словам одного из источников, в компании стали закупать Pepsi-Cola и Pepsi-Cola Max в бутылках по 1 л предположительно для разлива в стаканы, хотя раньше Coca-Cola продавалась на борту в алюминиевых банках объемом 0,33 л. Изменения затронули и винную карту: с 8 июня вместо шампанского Montaudon Brut (продается в Европе по 19-23 евро за бутылку) пассажирам будут предлагать просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri (10-14 евро за бутылку).

Представитель «Аэрофлота» сообщил изданию, что изменения связаны со сбоями в поставках продукции и логистике ввоза в Россию, а также с невозможностью поставщиков исполнять свои обязательства и поставлять конкретную продукцию. В компании отметили, что приняли соответствующие решения для бесперебойного обеспечения рейсов.

В середине апреля «Аэрофлот» заменил французское шампанское в бизнес-классе на российское игристое вино, а в эконом-классе перестали предлагать апельсиновый сок из-за сложностей в логистике и риска односторонней отмены поставок контрагентами. Telegram-канал «Авиаторщина» тогда сообщал, что с конца марта в бизнес-классе «Аэрофлота» французское шампанское Piper-Heidsieck заменили российским «Абрау-Дюрсо» - «Виктор Дравиньи», а виски Chivas Regal более дешевым Dewar's White Label.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных