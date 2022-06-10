«Аэрофлот» заменил Coca-Cola и шампанское в бизнес-классе на Pepsi и просекко

По словам одного из источников, в компании стали закупать Pepsi-Cola и Pepsi-Cola Max в бутылках по 1 л предположительно для разлива в стаканы, хотя раньше Coca-Cola продавалась на борту в алюминиевых банках объемом 0,33 л. Изменения затронули и винную карту: с 8 июня вместо шампанского Montaudon Brut (продается в Европе по 19-23 евро за бутылку) пассажирам будут предлагать просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri (10-14 евро за бутылку).