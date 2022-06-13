Борисов обозначил срок запуска серийного производства самолетов в России
По его словам, в ближайшие несколько лет Россия должна «использовать свой шанс массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214». Это необходимо, чтобы на рынке присутствовали различные типажи ближнемагистральных и дальнемагистральных самолетов.
«К этому еще надо добавить Ил-96. Чтобы все перевозки осуществлялись на наших отечественных летательных аппаратах», — сказал вице-премьер.
После начала военной операции на Украине западные страны, в том числе США и Евросоюз, ввели санкции против России. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиаперевозчиками. Также были запрещены страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.
ЕС, США, Канада, Великобритания и другие страны закрыли свое небо для российских самолетов. Как сообщали в марте в Росавиации, Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям, поэтому Россия пытается договориться о поставках с Турцией, Индией и другими странами.
Минпромторг в апреле запросил у авиаперевозчиков и сервисных компаний данные о запчастях для иностранных самолетов, которые требуются для продолжения их эксплуатации в России.
Российские авиакомпании получат субсидии в размере до 110 млрд руб. на операционную деятельность, сообщал также вице-премьер Андрей Белоусов на выступлении в Совете Федерации.