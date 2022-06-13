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Бизнес

Борисов обозначил срок запуска серийного производства самолетов в России

Ведомости

Организация серийного производства самолетов различных классов в России займет три-пять лет, заявил в интервью РБК заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

По его словам, в ближайшие несколько лет Россия должна «использовать свой шанс массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214». Это необходимо, чтобы на рынке присутствовали различные типажи ближнемагистральных и дальнемагистральных самолетов.

«К этому еще надо добавить Ил-96. Чтобы все перевозки осуществлялись на наших отечественных летательных аппаратах», — сказал вице-премьер.

После начала военной операции на Украине западные страны, в том числе США и Евросоюз, ввели санкции против России. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиаперевозчиками. Также были запрещены страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.

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ЕС, США, Канада, Великобритания и другие страны закрыли свое небо для российских самолетов. Как сообщали в марте в Росавиации, Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям, поэтому Россия пытается договориться о поставках с Турцией, Индией и другими странами.

Минпромторг в апреле запросил у авиаперевозчиков и сервисных компаний данные о запчастях для иностранных самолетов, которые требуются для продолжения их эксплуатации в России.

Российские авиакомпании получат субсидии в размере до 110 млрд руб. на операционную деятельность, сообщал также вице-премьер Андрей Белоусов на выступлении в Совете Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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