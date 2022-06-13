Борисов обозначил срок запуска серийного производства самолетов в России

После начала военной операции на Украине западные страны, в том числе США и Евросоюз, ввели санкции против России. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиаперевозчиками. Также были запрещены страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.