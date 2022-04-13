Субсидии для российских авиакомпаний составят до 110 млрд рублей
Российские авиакомпании получат субсидии в размере до 110 млрд руб. на операционную деятельность, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов на выступлении в Совете Федерации.
«В соответствии с решениями президента авиакомпании получат субсидии в размере до 110 млрд руб. на операционную деятельность. Причем выдаваться они будут в зависимости от расстояния и количества перевезенных пассажиров», — сказал Белоусов.
Президент Владимир Путин в конце марта поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на рейсы внутри России с апреля по октябрь 2022 г. Тогда он затруднился назвать точный объем субсидий, предложил взять за ориентир цифру 100 млрд руб.
Белоусов также заявил, что все действующие программы поддержки перелетов пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда будут сохранены. На эти цели выделят более 27,5 млрд руб. Пассажирам отменных рейсов вернут денежные средства на сумму 19,5 млрд руб.
По словам вице-премьера, уже 571 пассажирский самолет иностранного производства из 781 переведен в российский реестр. По данным Минтранса, на конец марта в российском реестре было зарегистрировано 972 самолета. Тогда глава ведомства Виталий Савельев говорил, что всего в стране эксплуатируется более 1300 воздушных судов. При этом российские авиакомпании потеряли 78 самолетов в результате арестов за рубежом.
Ранее в среду правительство утвердило временные правила лизинга, аренды и покупки авиационной техники у компаний из «недружественных» стран. Если у иностранного лизингодателя из «недружественной» страны зарегистрировано в России структурное подразделение, платежи будут производиться на его счет в российском банке в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательств.
Если у компании есть структурное подразделение в стране, не присоединившейся к санкциям против России, платеж будет совершен в национальной валюте государства, в котором зарегистрировано это подразделение, или в рублях.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в РФ детали для них. В связи с санкциями в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиаперевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов и использовать их на внутренних рейсах.