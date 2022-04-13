Газета
Бизнес

Субсидии для российских авиакомпаний составят до 110 млрд рублей

Ведомости

Российские авиакомпании получат субсидии в размере до 110 млрд руб. на операционную деятельность, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов на выступлении в Совете Федерации.

«В соответствии с решениями президента авиакомпании получат субсидии в размере до 110 млрд руб. на операционную деятельность. Причем выдаваться они будут в зависимости от расстояния и количества перевезенных пассажиров», — сказал Белоусов.

Президент Владимир Путин в конце марта поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на рейсы внутри России с апреля по октябрь 2022 г. Тогда он затруднился назвать точный объем субсидий, предложил взять за ориентир цифру 100 млрд руб.

Белоусов также заявил, что все действующие программы поддержки перелетов пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда будут сохранены. На эти цели выделят более 27,5 млрд руб. Пассажирам отменных рейсов вернут денежные средства на сумму 19,5 млрд руб.

По словам вице-премьера, уже 571 пассажирский самолет иностранного производства из 781 переведен в российский реестр. По данным Минтранса, на конец марта в российском реестре было зарегистрировано 972 самолета. Тогда глава ведомства Виталий Савельев говорил, что всего в стране эксплуатируется более 1300 воздушных судов. При этом российские авиакомпании потеряли 78 самолетов в результате арестов за рубежом.

Ранее в среду правительство утвердило временные правила лизинга, аренды и покупки авиационной техники у компаний из «недружественных» стран. Если у иностранного лизингодателя из «недружественной» страны зарегистрировано в России структурное подразделение, платежи будут производиться на его счет в российском банке в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательств.

Если у компании есть структурное подразделение в стране, не присоединившейся к санкциям против России, платеж будет совершен в национальной валюте государства, в котором зарегистрировано это подразделение, или в рублях.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в РФ детали для них. В связи с санкциями в России разрешили регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Выдача российских сертификатов летной годности позволит авиаперевозчикам сохранить парк иностранных воздушных судов и использовать их на внутренних рейсах.

Ранее по теме: Авиакомпании за март получат из бюджета почти 20 млрд рублей за топливо

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных