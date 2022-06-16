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Tesla подняла цены на все свои автомобили

Ведомости

Американская компания Tesla подняла цены на все модели своих электромобилей в связи с нарушениями цепочек поставок, передает издание Business Insider.

Цена на электромобили Model X выросла на $6 тыс. и составила $120 990. Стоимость Model S поднялась с $62 990 до $65 990. В 2022 г. компания несколько раз повышала цены на свои автомобили, подняв цену своего самого дешевого автомобиля на $10 000 за последний год, отмечает издание. Последнее повышение цен произошло на фоне опасений влияния на компанию экономических проблем.

Ранее в этом месяце генеральный директор Tesla Илон Маск в письме к руководству компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики». Также бизнесмен заявил о планах сократить 10% рабочих мест и приостановить наем новых сотрудников. Источник издание утверждает, что увольнения уже начались по всей компании.

По данным Reuters, Tesla также задержала поставку некоторых своих дальнобойных автомобилей в США на срок до месяца. В прошлом году компания испытывала проблемы с поставками компьютерных чипов и ростом цен на сырье. Tesla также столкнулась с трудностями в своем глобальном производстве из-за строгой политики Китая по борьбе с COVID-19. Шанхайская фабрика Tesla, на которую в 2021 г. приходилось половина мирового производства автомобилей компании, была вынуждена закрыться на три недели в марте 2022 г. из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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