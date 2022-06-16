Tesla подняла цены на все свои автомобили

По данным Reuters, Tesla также задержала поставку некоторых своих дальнобойных автомобилей в США на срок до месяца. В прошлом году компания испытывала проблемы с поставками компьютерных чипов и ростом цен на сырье. Tesla также столкнулась с трудностями в своем глобальном производстве из-за строгой политики Китая по борьбе с COVID-19. Шанхайская фабрика Tesla, на которую в 2021 г. приходилось половина мирового производства автомобилей компании, была вынуждена закрыться на три недели в марте 2022 г. из-за роста случаев заболевания коронавирусом.