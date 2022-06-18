В России запустили производство прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы

В марте россияне на фоне ажиотажного спроса начали активно скупать товары женской и детской гигиены. Продажи прокладок и тампонов с 28 февраля по 6 марта 2022 г. в упаковках выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в деньгах – в 1,7 раза, подсчитала исследовательская компания NielsenIQ (в ее мониторинг попадает порядка 70% всех продаж на рынке).