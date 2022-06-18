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В России запустили производство прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы

Ведомости

Российские производители подгузников и прокладок выпустили первые партии товаров с использованием отечественной целлюлозы, сообщил РБК директор ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков.

После введения санкций Евросоюза российские компании не смогли закупать целлюлозу необходимого типа, пояснила также директор входящей в ассоциацию компании «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева. По данным Бирюкова, до ограничений каждый год шли поставки около 150 000 т сырья из США, Финляндии, Бразилии, Швеции, Франции, Бельгии и Южной Кореи. 

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«Драйлок текнолоджиз» выпустила 1 млн подгузников и прокладок на российском сырье, партия еще одной компании из «АУРА-Тех», «Фламинго», составила 2 млн подгузников для взрослых. Ожидается, что товары поступят в продажу в конце июня после прохождения санитарно-гигиенической сертификации.

По словам главы ассоциации, в мае тонна целлюлозы в Евросоюзе стоила 58 000 руб., а с учетом доставки через Китай — 140 000 руб. Российское сырье, отмечает Бирюков, может стоить 100 000 за тонну, Зайцева считает, что его могут продавать за 160 000 руб.

Закупочные цены на памперсы и прокладки выросли с марта на 30%, сообщил РБК источник в одном из федеральных ритейлеров. По данным «Драйлок текнолоджиз», с февраля продукция подорожала на 20–40%. 

В марте россияне на фоне ажиотажного спроса начали активно скупать товары женской и детской гигиены. Продажи прокладок и тампонов с 28 февраля по 6 марта 2022 г. в упаковках выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в деньгах – в 1,7 раза, подсчитала исследовательская компания NielsenIQ (в ее мониторинг попадает порядка 70% всех продаж на рынке).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных