В России запустили производство прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы
После введения санкций Евросоюза российские компании не смогли закупать целлюлозу необходимого типа, пояснила также директор входящей в ассоциацию компании «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева. По данным Бирюкова, до ограничений каждый год шли поставки около 150 000 т сырья из США, Финляндии, Бразилии, Швеции, Франции, Бельгии и Южной Кореи.
«Драйлок текнолоджиз» выпустила 1 млн подгузников и прокладок на российском сырье, партия еще одной компании из «АУРА-Тех», «Фламинго», составила 2 млн подгузников для взрослых. Ожидается, что товары поступят в продажу в конце июня после прохождения санитарно-гигиенической сертификации.
По словам главы ассоциации, в мае тонна целлюлозы в Евросоюзе стоила 58 000 руб., а с учетом доставки через Китай — 140 000 руб. Российское сырье, отмечает Бирюков, может стоить 100 000 за тонну, Зайцева считает, что его могут продавать за 160 000 руб.
Закупочные цены на памперсы и прокладки выросли с марта на 30%, сообщил РБК источник в одном из федеральных ритейлеров. По данным «Драйлок текнолоджиз», с февраля продукция подорожала на 20–40%.
В марте россияне на фоне ажиотажного спроса начали активно скупать товары женской и детской гигиены. Продажи прокладок и тампонов с 28 февраля по 6 марта 2022 г. в упаковках выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в деньгах – в 1,7 раза, подсчитала исследовательская компания NielsenIQ (в ее мониторинг попадает порядка 70% всех продаж на рынке).