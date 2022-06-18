Ужин с Баффеттом продали на аукционе за рекордные $19 млн

Благотворительный аукцион по сбору средств для фонда The Glide Foundation из Сан-Франциско стартовал 12 июня. Стартовая цена за возможность поужинать с крупнейшим инвестором составила $25 000, а уже на следующей день участники аукциона подняли ставки до $2 млн. В пятницу, 17 июня, один из них предложил за встречу с Баффетом $11 млн, а на последней минуте торгов потенциального покупателя опередил другой человек, подняв ставки еще на $8 млн, пишет агентство.