Газета
Бизнес

Ужин с Баффеттом продали на аукционе за рекордные $19 млн

Ведомости

Право поужинать с американским миллиардером, основателем инвесткомпании Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом продали на аукционе за $19 млн, пишет Bloomberg. Победитель торгов, предложивший наивысшую ставку, предпочел не раскрывать свое имя. 

Благотворительный аукцион по сбору средств для фонда The Glide Foundation из Сан-Франциско стартовал 12 июня. Стартовая цена за возможность поужинать с крупнейшим инвестором составила $25 000, а уже на следующей день участники аукциона подняли ставки до $2 млн. В пятницу, 17 июня, один из них предложил за встречу с Баффетом $11 млн, а на последней минуте торгов потенциального покупателя опередил другой человек, подняв ставки еще на $8 млн, пишет агентство.

Возможность поужинать с Баффетом продали на аукционе eBay в последний раз. С момента его создания в 2000 г. было собрано $53 млн, которые направили на программы по борьбе с бедностью и помощи бездомным людям. 

Ранее по теме: Владелец BitTorrent заплатил рекордную сумму за обед с Уорреном Баффеттом

Мероприятие не проводилось предыдущие два года из-за пандемии коронавируса. В 2019 г. китайский бизнесмен, основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан заплатил за ужин $4,57 млн, что также стало рекордной суммой.

Баффетт ранее рассказывал, что встречи с ним обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками самый широкий круг вопросов. Единственная запретная тема, которая принципиально не обсуждается на обеде, – это будущие инвестиции генерального директора Berkshire Hathaway.

В этом году основатель и руководитель инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт попал в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes, его состояние оценивается в $118 млрд.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных