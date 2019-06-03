Владелец BitTorrent заплатил рекордную сумму за обед с Уорреном Баффеттом
Китайский бизнесмен, основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан заявил о том, что в 2019 г. стал победителем благотворительного аукциона за право пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффеттом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter. За обед Сан заплатил рекордные $4,57 млн. «Я также приглашаю лидеров рынка технологии блокчейн встретиться с титаном инвестиций. Я надеюсь, что это принесет всем пользу», – добавил он.
Пятидневный аукцион на eBay, победителем которого стал Сан, завершился 31 мая. Изначально имя победителя не называлось, писал Reuters. Все вырученные средства поступят благотворительному фонду The Glide Foundation, который собирает средства для помощи бездомным и сотрудничает с Баффеттом с 2000 г. Выручка от первого составила всего $25 000, а от всех вместе взятых торгов – более $35 млрд. В истории аукциона Сан заплатил рекордную сумму. В прошлом году неизвестный победитель заплатил за обед с миллиардером $3,46 млрд. Баффетт рассказывал, что обеды с ним обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками самый широкий круг вопросов. Единственная запретная тема, которая принципиально не обсуждается на обеде, это будущие инвестиции генерального директора Berkshire Hathaway.
Сан – основатель и владелец многих сервисов и платформ. Он является основателем приложения Peiwo, китайского аналога Snapchat, децентрализованной платформы развлекательного контента Tron, основанной на блокчейне и использующей одноименный токен. Bloomberg со ссылкой на данные CoinMarketCap.com пишет, что Tron является десятой по величине криптовалютой в мире с капитализацией $2,56 млрд. В 2018 г. Сан купил торрент-трекер BitTorrent. В 2017 г. бизнесмен входил в азиатский топ-30 миллионеров моложе 30 лет по версии Forbes.
Баффет – один из крупнейших в мире инвесторов, председатель Berkshire Hathaway Inc., известный своей бережливостью (по стандартам миллиардеров) и скептическими высказываниями в отношении криптовалют. Его совокупное состояние Forbes оценил в 2019 г. в $82,5 млрд. Баффетт занял третью строчку глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно обновляет издание, уступив основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. В 2010 г. Баффетт объявил о передаче своего состояния пяти благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением семьи Гейтс. На сегодня это самый щедрый акт благотворительности в истории человечества.
Миллиардеры какого столетия оказались успешнееФото
Состояние: $331 млрд.
Американский предприниматель и первый официальный долларовый миллиардер.
Рокфеллер основал компанию Standard Oil в 1870 и управлял ею до пенсии. Спрос на керосин и бензин рос, вместе с ним росло и богатство Рокфеллеров. Джон Дэвисон стал самым богатым человеком в мире, его состояние на момент смерти составляло $1,4 млрд, или 1,54 % ВВП США
Состояние: $321 млрд.
Сталелитейный магнат начала прошлого века.
Карнеги сделал свое состояние на металлургии в США. В этом ему помогло инновационное и дешевое массовое производство стальных рельсов для железнодорожного транспорта. В 1901 г. Карнеги продал свой бизнес J.P. Morgan за рекордные $480 млн, что составляет около $400 млрд в наши дни
Состояние: $238 млрд.
Судоходный и железнодорожный магнат, который построил Центральный вокзал Нью-Йорка.
В 16 лет мать дала Корнелиусу в долг $100, на эти деньги он купил свою первую баржу. Вандербильт перевозил пассажиров со Статен-Айленда на Манхэттен за 18 центов и к концу года вернул семье свыше тысячи долларов. К 45 годам Вандербильт преобладал в пароходном бизнесе и начал перехватывать управление близлежащими железными дорогами. Современники называли Корнелиуса «железнодорожным королем»
Состояние: $213 млрд.
Создатель Microsoft, благотворитель.
Ради программирования Гейтс бросил Гарвард и в 1975 г. основал Microsoft. Настоящий успех пришел через пять лет, когда IBM решила выпустить свой первый персональный компьютер. Компания многие годы доминировала на рынке, а сам Гейтс возглавлял список Forbes с 1995 по 2007 г.
Состояние: $210 млрд.
Римский генерал-политик, который подавил восстание Спартака.
Во время диктатуры Суллы Красс обогатился за счет проскрипций (список лиц вне закона). Он задешево скупал конфискованное имущество людей, объявленных врагами государства. Позже он занимался инвестициями в недвижимость, благодаря чему стал одним из богатейших людей Римской республики
Состояние: $169 млрд.
Торговец, который инвестировал в нью-йоркскую недвижимость.
Астор держал в своих руках торговлю пушниной вокруг Великих озер в Америке. Во время войны 1812 г. его предприятия по торговле мехом были разрушены, и через несколько лет Астор присоединился к контрабандной торговле опиумом
Состояние: $116 млрд (данные Bloomberg на 23 мая 2019 г.).
Отказавшись от поста вице-президента хедж-фонда, он открыл книжный магазин и стал богатейшим человеком планеты.
В старших классах Безос подрабатывал в McDonald’s. Но жарить картошку ему не нравилось, и он организовал собственный бизнес: открыл образовательный лагерь Dream Institute для подростков, где упор делался на изучение литературы – от Толкиена до Хайнлайна. Ему удалось набрать шесть учеников, среди них были его брат и сестра
Состояние: $93 млрд.
Один из крупнейших в мире инвесторов, председатель Berkshire Hathaway Inc., известный своей бережливостью (по стандартам миллиардеров).
В 2010 г. Баффетт объявил о передаче своего состояния пяти благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением семьи Гейтс. На сегодня это самый щедрый акт благотворительности в истории человечества
Состояние: $89,6 млрд (данные Bloomberg на 23 мая 2019 г.).
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
Семья бизнесмена Бернара Арно и его группа LVMH, которая владеет брендом Louis Vuitton, объявили, что выделят 200 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери
Состояние: $72,5 млрд (данные Bloomberg на 23 мая 2019 г.).
Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook.
Владея 24% акций компании Facebook Inc, Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером. В базе данных Facebook Цукерберг числится четвертым зарегистрированным пользователем (первые три являются тестовыми)