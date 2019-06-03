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Владелец BitTorrent заплатил рекордную сумму за обед с Уорреном Баффеттом

Китайский бизнесмен, основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан заявил о том, что в 2019 г. стал победителем благотворительного аукциона за право пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффеттом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter. За обед Сан заплатил рекордные $4,57 млн. «Я также приглашаю лидеров рынка технологии блокчейн встретиться с титаном инвестиций. Я надеюсь, что это принесет всем пользу», – добавил он.

Пятидневный аукцион на eBay, победителем которого стал Сан, завершился 31 мая. Изначально имя победителя не называлось, писал Reuters. Все вырученные средства поступят благотворительному фонду The Glide Foundation, который собирает средства для помощи бездомным и сотрудничает с Баффеттом с 2000 г. Выручка от первого составила всего $25 000, а от всех вместе взятых торгов – более $35 млрд. В истории аукциона Сан заплатил рекордную сумму. В прошлом году неизвестный победитель заплатил за обед с миллиардером $3,46 млрд. Баффетт рассказывал, что обеды с ним обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками самый широкий круг вопросов. Единственная запретная тема, которая принципиально не обсуждается на обеде, это будущие инвестиции генерального директора Berkshire Hathaway.

Сан – основатель и владелец многих сервисов и платформ. Он является основателем приложения Peiwo, китайского аналога Snapchat, децентрализованной платформы развлекательного контента Tron, основанной на блокчейне и использующей одноименный токен. Bloomberg со ссылкой на данные CoinMarketCap.com пишет, что Tron является десятой по величине криптовалютой в мире с капитализацией $2,56 млрд. В 2018 г. Сан купил торрент-трекер BitTorrent. В 2017 г. бизнесмен входил в азиатский топ-30 миллионеров моложе 30 лет по версии Forbes.

Баффет – один из крупнейших в мире инвесторов, председатель Berkshire Hathaway Inc., известный своей бережливостью (по стандартам миллиардеров) и скептическими высказываниями в отношении криптовалют. Его совокупное состояние Forbes оценил в 2019 г. в $82,5 млрд. Баффетт занял третью строчку глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно обновляет издание, уступив основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. В 2010 г. Баффетт объявил о передаче своего состояния пяти благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением семьи Гейтс. На сегодня это самый щедрый акт благотворительности в истории человечества.

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