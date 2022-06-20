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«Аэрофлот» рассматривает Ту-214 в качестве основы для своего авиапарка

Ведомости

Государственная авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает отечественный самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка. Об этом в интервью каналу «Россия 1» заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности "Аэрофлот", как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — сказал Савельев. В начале июня источники «Ведомостей» узнали, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 отечественных самолетов, в частности Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС–21 и Ту–214.

Ранее, 16 июня, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2022) заявил, что до 2030 г. более 1000 пассажирских самолетов отечественного производства будет передано авиакомпаниям для нужд гражданской авиации.

Отечественные авиаперевозчики, по словам Мантурова, получат 142 ближнемагистральных самолета SSJ–New (так называемый «импортозамещенный» Sukhoi Superjet 100), 270 среднемагистральных МС–21, по 70 самолетов Ил–114-300 и Ту–214, а также 12 судов Ил–96–300. Остальной объем произведенной к 2030 г. авиатехники придется на региональные самолеты типа «Ладоги», Л–410 и «Байкала». Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов до этого, 13 июня, заявил РБК, что организация серийного производства самолетов различных классов в России займет три-пять лет.

В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.

Кроме того, поcле начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции, которые подразумевают расторжение действующих и невозможность заключения новых договоров лизинга самолетов, запрет на продажу судов и запчастей к ним российским перевозчикам, а также запрет на проведение ремонта и оказание любых страховых услуг.

Ранее по теме: Борисов допустил разбор иностранных самолетов для продолжения полетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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