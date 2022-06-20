«Аэрофлот» рассматривает Ту-214 в качестве основы для своего авиапарка
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает отечественный самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка. Об этом в интервью каналу «Россия 1» заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
«Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности "Аэрофлот", как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — сказал Савельев. В начале июня источники «Ведомостей» узнали, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 отечественных самолетов, в частности Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС–21 и Ту–214.
Ранее, 16 июня, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2022) заявил, что до 2030 г. более 1000 пассажирских самолетов отечественного производства будет передано авиакомпаниям для нужд гражданской авиации.
Отечественные авиаперевозчики, по словам Мантурова, получат 142 ближнемагистральных самолета SSJ–New (так называемый «импортозамещенный» Sukhoi Superjet 100), 270 среднемагистральных МС–21, по 70 самолетов Ил–114-300 и Ту–214, а также 12 судов Ил–96–300. Остальной объем произведенной к 2030 г. авиатехники придется на региональные самолеты типа «Ладоги», Л–410 и «Байкала». Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов до этого, 13 июня, заявил РБК, что организация серийного производства самолетов различных классов в России займет три-пять лет.
В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.
Кроме того, поcле начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции, которые подразумевают расторжение действующих и невозможность заключения новых договоров лизинга самолетов, запрет на продажу судов и запчастей к ним российским перевозчикам, а также запрет на проведение ремонта и оказание любых страховых услуг.