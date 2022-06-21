Martur прекратит производство в Ульяновске автокресел для выпускавшихся «АвтоВАЗом» Renault

«Вчера у нас пришло тревожное сообщение, что турецкая компания Martur уходит, которая производила сидения для автомобилей Renault, которые производит "АвтоВАЗ". Я так понимаю, что компания Martur – не последняя, которая, наверное, не сможет дальше существовать в условиях того, что, по предварительным данным, "АвтоВАЗ" автомобили Renault производить не будет», — заявил Русских (цитата по «Интерфаксу»).