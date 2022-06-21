Martur прекратит производство в Ульяновске автокресел для выпускавшихся «АвтоВАЗом» Renault
Турецкая компания Martur прекратит производство в Ульяновске автокресел для автомобилей Renault, которые собирал «АвтоВАЗ», сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона.
«Вчера у нас пришло тревожное сообщение, что турецкая компания Martur уходит, которая производила сидения для автомобилей Renault, которые производит "АвтоВАЗ". Я так понимаю, что компания Martur – не последняя, которая, наверное, не сможет дальше существовать в условиях того, что, по предварительным данным, "АвтоВАЗ" автомобили Renault производить не будет», — заявил Русских (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что обсудил с гендиректором «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым взаимодействие ульяновских предприятий с заводом в Москве. Стороны договорились, что Соколов на следующей неделе приедет в Ульяновск, чтобы продолжить консультации. Русских рассказал, что в регионе 19 предприятий работает на конвейер, поэтому властям нужно думать, что делать с этими заводами и их сотрудниками.
Martur — один из крупных мировых производителей автокресел. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Ульяновской области в 2014 г. Тогда Martur планировал инвестировать в производство автокресел 5 млн евро. Основными потребителями продукции должны были стать Renault и «АвтоВАЗ». Производство автокресел запустили в 2016 г.