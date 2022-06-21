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Бизнес

Martur прекратит производство в Ульяновске автокресел для выпускавшихся «АвтоВАЗом» Renault

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Турецкая компания Martur прекратит производство в Ульяновске автокресел для автомобилей Renault, которые собирал «АвтоВАЗ», сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона.

«Вчера у нас пришло тревожное сообщение, что турецкая компания Martur уходит, которая производила сидения для автомобилей Renault, которые производит "АвтоВАЗ". Я так понимаю, что компания Martur – не последняя, которая, наверное, не сможет дальше существовать в условиях того, что, по предварительным данным, "АвтоВАЗ" автомобили Renault производить не будет», — заявил Русских (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что обсудил с гендиректором «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым взаимодействие ульяновских предприятий с заводом в Москве. Стороны договорились, что Соколов на следующей неделе приедет в Ульяновск, чтобы продолжить консультации. Русских рассказал, что в регионе 19 предприятий работает на конвейер, поэтому властям нужно думать, что делать с этими заводами и их сотрудниками.

Martur — один из крупных мировых производителей автокресел. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Ульяновской области в 2014 г. Тогда Martur планировал инвестировать в производство автокресел 5 млн евро. Основными потребителями продукции должны были стать Renault и «АвтоВАЗ». Производство автокресел запустили в 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных