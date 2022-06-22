Канада начала поиск пути восстановления поставок газа по «Северному потоку»

В середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула вовремя турбины, которые используются на КС «Портовая», с ремонта в Канаде. В результате за 2 дня из строя вышли 2 из 4 работавших турбин, а мощность газопровода снизилась со 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м. В Siemens заявили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, однако страна не может его вернуть из-за санкций. В правительстве Канады сообщили, что ведут диалог с Германией по этой ситуации.