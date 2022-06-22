Канада начала поиск пути восстановления поставок газа по «Северному потоку»
Власти Канады ведут переговоры с Германией по ситуации с газопроводом «Северный поток» и пытаются найти способ восстановить поставки газа по нему, заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон в беседе с Bloomberg. Ранее «Газпром» отправил в Канаду на ремонт часть турбин, которые обеспечивают работу трубопровода, однако Канада не может вернуть их в Россию из-за санкций.
«Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поток газа. Могут быть разные варианты, которые мы можем рассмотреть», — заявил Уилкинсон.
По его словам, власти Канады не хотят нарушать антироссийские санкции, которые сами ввели, однако и не хотят причинять значительный ущерб Германии, которая является «одним из ближайших друзей и союзников» Канады.
Источник издания сообщил, что для закачки газа в «Северный поток» на точке входа, компрессорной станции «Портовая», нужны шесть турбин, однако сейчас работают только две.
В середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула вовремя турбины, которые используются на КС «Портовая», с ремонта в Канаде. В результате за 2 дня из строя вышли 2 из 4 работавших турбин, а мощность газопровода снизилась со 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м. В Siemens заявили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, однако страна не может его вернуть из-за санкций. В правительстве Канады сообщили, что ведут диалог с Германией по этой ситуации.