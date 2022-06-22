Минсельхоз не планирует включать Coca-Cola в список параллельного импорта

Reuters ранее сообщил со ссылкой на заявление Coca-Cola HBG, что складские запасы напитков бренда заканчиваются и после этого компания не будет производить и продавать напитки в России. О том, что Coca-Cola, владеющая брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, может полностью уйти с российского рынка, в начале мая заявил гендиректор компании Джеймс Квинси в ходе мероприятия The Wall Street Journal для генеральных директоров.