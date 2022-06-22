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Минсельхоз не планирует включать Coca-Cola в список параллельного импорта

Ведомости

Минсельхоз не рассматривает внесение напитков бренда Coca-Cola в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В настоящее время на площадке Минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — рассказали в Минсельхозе.

Параллельный импорт

Это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. Минпромторг ранее предложил разрешить такой импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России.

В пресс-службе пояснили, что действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России полностью обеспечивают внутренний спрос. В Минсельхозе отметили, что российские производители поставляют на рынок широкий ассортимент продукции, в том числе сладкую газировку, соки и др.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил в интервью агентству, что продукцию Coca-Cola можно ввозить в Россию через параллельный импорт.

Reuters ранее сообщил со ссылкой на заявление Coca-Cola HBG, что складские запасы напитков бренда заканчиваются и после этого компания не будет производить и продавать напитки в России. О том, что Coca-Cola, владеющая брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, может полностью уйти с российского рынка, в начале мая заявил гендиректор компании Джеймс Квинси в ходе мероприятия The Wall Street Journal для генеральных директоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных