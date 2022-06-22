Минсельхоз не планирует включать Coca-Cola в список параллельного импорта
Минсельхоз не рассматривает внесение напитков бренда Coca-Cola в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«В настоящее время на площадке Минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — рассказали в Минсельхозе.
Параллельный импорт
Это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. Минпромторг ранее предложил разрешить такой импорт товаров брендов, которые прекратили или приостановили работу в России.
В пресс-службе пояснили, что действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России полностью обеспечивают внутренний спрос. В Минсельхозе отметили, что российские производители поставляют на рынок широкий ассортимент продукции, в том числе сладкую газировку, соки и др.
Ранее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил в интервью агентству, что продукцию Coca-Cola можно ввозить в Россию через параллельный импорт.
Reuters ранее сообщил со ссылкой на заявление Coca-Cola HBG, что складские запасы напитков бренда заканчиваются и после этого компания не будет производить и продавать напитки в России. О том, что Coca-Cola, владеющая брендами Coca-Cola, Sprite и Fanta, может полностью уйти с российского рынка, в начале мая заявил гендиректор компании Джеймс Квинси в ходе мероприятия The Wall Street Journal для генеральных директоров.