Газета
Бизнес

Сервисные центры сообщили о нехватке деталей для ремонта iPhone

Ведомости

Авторизованные сервисные центры Apple начали испытывать нехватку деталей для iPhone, которые нужны для ремонта смартфонов, в первую очередь не хватает экранов и аккумуляторов, сообщили «Известия» со ссылкой на сервисные центры.

Корреспондент издания обратился в несколько центров с вопросом, можно ли поменять экран и аккумулятор на iPhone 12 Pro Max. В «НБ Сервисе» сообщили, что в наличии нет аккумуляторов на 12-ю серию, срок замены с учетом доставки составит 3-5 дней. По словам менеджера, сервисный цент отправляет смартфон в представительство Apple, где меняют аккумулятор и возвращают устройство обратно.

В сервисных центрах Re:Store, «М.Видео», «Твоем мобильном сервисе» также заявили, что аккумуляторов в наличии нет, поэтому придется подождать ремонта несколько дней. В McLabs рассказали, что не смогут быстро поменять экран. Аналитики подтвердили, что в России закончились некоторые компоненты для iPhone, проблема может сохраняться в ближайшие два месяца.

Некоторые российские ритейлеры начали продавать iPhone 13, которые ввезли в страну по параллельному импорту. В техподдержке Apple заявили, что гарантия вендора не распространяется на эти устройства, однако сами ритейлеры сообщили, что продают сертифицированный товар с гарантией.

После начала спецоперации на Украине Apple объявил о приостановке импорта своей техники в Россию. Также в стране перестал работать Apple Pay. Позднее власти России разрешили параллельный импорт некоторых товаров, в том числе устройств Apple. В конце мая «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источник, что re:Store и iPort, которые продают Apple в России, начали закрывать убыточные магазины. Технику из них перераспределяют в магазины с высокой проходимостью.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных