Сервисные центры сообщили о нехватке деталей для ремонта iPhone
Авторизованные сервисные центры Apple начали испытывать нехватку деталей для iPhone, которые нужны для ремонта смартфонов, в первую очередь не хватает экранов и аккумуляторов, сообщили «Известия» со ссылкой на сервисные центры.
Корреспондент издания обратился в несколько центров с вопросом, можно ли поменять экран и аккумулятор на iPhone 12 Pro Max. В «НБ Сервисе» сообщили, что в наличии нет аккумуляторов на 12-ю серию, срок замены с учетом доставки составит 3-5 дней. По словам менеджера, сервисный цент отправляет смартфон в представительство Apple, где меняют аккумулятор и возвращают устройство обратно.
В сервисных центрах Re:Store, «М.Видео», «Твоем мобильном сервисе» также заявили, что аккумуляторов в наличии нет, поэтому придется подождать ремонта несколько дней. В McLabs рассказали, что не смогут быстро поменять экран. Аналитики подтвердили, что в России закончились некоторые компоненты для iPhone, проблема может сохраняться в ближайшие два месяца.
Некоторые российские ритейлеры начали продавать iPhone 13, которые ввезли в страну по параллельному импорту. В техподдержке Apple заявили, что гарантия вендора не распространяется на эти устройства, однако сами ритейлеры сообщили, что продают сертифицированный товар с гарантией.
После начала спецоперации на Украине Apple объявил о приостановке импорта своей техники в Россию. Также в стране перестал работать Apple Pay. Позднее власти России разрешили параллельный импорт некоторых товаров, в том числе устройств Apple. В конце мая «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источник, что re:Store и iPort, которые продают Apple в России, начали закрывать убыточные магазины. Технику из них перераспределяют в магазины с высокой проходимостью.