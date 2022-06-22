Сервисные центры сообщили о нехватке деталей для ремонта iPhone

После начала спецоперации на Украине Apple объявил о приостановке импорта своей техники в Россию. Также в стране перестал работать Apple Pay. Позднее власти России разрешили параллельный импорт некоторых товаров, в том числе устройств Apple. В конце мая «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источник, что re:Store и iPort, которые продают Apple в России, начали закрывать убыточные магазины. Технику из них перераспределяют в магазины с высокой проходимостью.