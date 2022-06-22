Carlsberg объявила об уходе финансового директора

Компания вышла на российский рынок после покупки в 2008 г. бренда пива «Балтика». Однако роста прибыли в России так добиться не удалось, пишет Reuters. Carlsberg уже более десяти лет борется с жесткими условиями ведения продаж, обусловленными санкциями западных стран, антиалкогольным законодательством и нестабильной экономикой.