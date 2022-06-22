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Carlsberg объявила об уходе финансового директора

Ведомости

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg объявила об уходе финансового директора Хейне Дальсгора, пишет Reuters. По данным агентства, топ-менеджер играл ведущую роль в программе, направленной на сокращение убытков на российском рынке.

«Это досадная новость для Carlsberg, поскольку финансовый директор Дальсгор внес серьезный вклад в повышение эффективности компании в последние годы», – отметил аналитик Kepler Analytics Ричард Витаген.

Carlsberg начнет поиск нового финансового директора после ухода Дальсгора 31 декабря текущего года, говорится в заявлении корпорации. Акции третьей самой крупной пивоваренной компании в мире упали на 2,2% после публикации новости.

Компания вышла на российский рынок после покупки в 2008 г. бренда пива «Балтика». Однако роста прибыли в России так добиться не удалось, пишет Reuters. Carlsberg уже более десяти лет борется с жесткими условиями ведения продаж, обусловленными санкциями западных стран, антиалкогольным законодательством и нестабильной экономикой.

В марте этого года Carlsberg вместе с Anheuser-Busch и Heineken заявила об уходе из России после начала специальной военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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