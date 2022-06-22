Carlsberg объявила об уходе финансового директора
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg объявила об уходе финансового директора Хейне Дальсгора, пишет Reuters. По данным агентства, топ-менеджер играл ведущую роль в программе, направленной на сокращение убытков на российском рынке.
«Это досадная новость для Carlsberg, поскольку финансовый директор Дальсгор внес серьезный вклад в повышение эффективности компании в последние годы», – отметил аналитик Kepler Analytics Ричард Витаген.
Carlsberg начнет поиск нового финансового директора после ухода Дальсгора 31 декабря текущего года, говорится в заявлении корпорации. Акции третьей самой крупной пивоваренной компании в мире упали на 2,2% после публикации новости.
Компания вышла на российский рынок после покупки в 2008 г. бренда пива «Балтика». Однако роста прибыли в России так добиться не удалось, пишет Reuters. Carlsberg уже более десяти лет борется с жесткими условиями ведения продаж, обусловленными санкциями западных стран, антиалкогольным законодательством и нестабильной экономикой.
В марте этого года Carlsberg вместе с Anheuser-Busch и Heineken заявила об уходе из России после начала специальной военной операции на Украине.