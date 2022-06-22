Производители вейпов и электронных сигарет обратились к Титову

В Минздраве, ссылаясь в т.ч. на гибель мальчика в Бийске, считают, что до разработки технического регламента никотинсодержащих жидкостей и устройств для их доставки их реализация должна быть ограничена (копия ответа на обращение игроков рынка есть в распоряжении «Ведомостей»). Сейчас этот регламент разрабатывается в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), срок представления решений стран-участников по проекту — IV кв. 2022 г. Как ранее заявляли представители отрасли, они приветствуют законодательное регулирование и меры по легализации отрасли, включая маркировку для отслеживания серого и черного импорта, лишь бы избежать полного запрета на продажи ЭДСН.