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Производители вейпов и электронных сигарет обратились к Титову

Ведомости

Производители вейпов и электронных сигарет обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову. Они просят не допустить запрета на их продукцию в России — этот законопроект появился после смерти ребенка якобы из-за курения вейпа.

Союз производителей никотиносодержащих изделий (СПИНИ) написали письмо Титову с просьбой не допустить принятие законопроекта о полном запрете продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России, подготовленного фракцией ЛДПР. Как пишет глава союза Дмитрий Владимиров, российская экономика может потерять более 30 млрд рублей только от запрета продаж самих устройств, не учитывая доход от акцизных сборов и продаж никотиносодержащих жидкостей. Также отрасль обеспечивает более 10 000 рабочих мест, указывает он. В приемной Титова подтвердили получение обращения.

Законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет в январе внесла фракция ЛДПР после резонансной гибели 12-летнего мальчика в Бийске — по первой версии, из-за курения вейпа. Как сообщил «Ведомостям» представитель Следственного комитета по Алтайскому краю, недавно уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Ребенок и двое подростков, курившие вейп в частном доме, отравились не им, а угарным газом из печи: по данным следователей, произошел несчастный случай, когда в дымоходе из-за погодных условий образовалась воздушная пробка, и угарный газ пошел в помещение, пояснил представитель СК.

В Минздраве, ссылаясь в т.ч. на гибель мальчика в Бийске, считают, что до разработки технического регламента никотинсодержащих жидкостей и устройств для их доставки их реализация должна быть ограничена (копия ответа на обращение игроков рынка есть в распоряжении «Ведомостей»). Сейчас этот регламент разрабатывается в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), срок представления решений стран-участников по проекту — IV кв. 2022 г. Как ранее заявляли представители отрасли, они приветствуют законодательное регулирование и меры по легализации отрасли, включая маркировку для отслеживания серого и черного импорта, лишь бы избежать полного запрета на продажи ЭДСН.

Приблизительный объем рынка РФ в стоимостном выражении электронных систем доставки никотина, систем нагревания табака, вейпов на 2022 г. составляет около $2,5 млрд, по оценкам СПИНИ. На долю товаров ЭСДН (исключая системы нагревания, стики и т.д.) от общего объема продаж табачной продукции приходится около 22,1%, или 37,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных