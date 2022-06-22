Производители вейпов и электронных сигарет обратились к Титову
Производители вейпов и электронных сигарет обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову. Они просят не допустить запрета на их продукцию в России — этот законопроект появился после смерти ребенка якобы из-за курения вейпа.
Союз производителей никотиносодержащих изделий (СПИНИ) написали письмо Титову с просьбой не допустить принятие законопроекта о полном запрете продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России, подготовленного фракцией ЛДПР. Как пишет глава союза Дмитрий Владимиров, российская экономика может потерять более 30 млрд рублей только от запрета продаж самих устройств, не учитывая доход от акцизных сборов и продаж никотиносодержащих жидкостей. Также отрасль обеспечивает более 10 000 рабочих мест, указывает он. В приемной Титова подтвердили получение обращения.
Законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет в январе внесла фракция ЛДПР после резонансной гибели 12-летнего мальчика в Бийске — по первой версии, из-за курения вейпа. Как сообщил «Ведомостям» представитель Следственного комитета по Алтайскому краю, недавно уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Ребенок и двое подростков, курившие вейп в частном доме, отравились не им, а угарным газом из печи: по данным следователей, произошел несчастный случай, когда в дымоходе из-за погодных условий образовалась воздушная пробка, и угарный газ пошел в помещение, пояснил представитель СК.
В Минздраве, ссылаясь в т.ч. на гибель мальчика в Бийске, считают, что до разработки технического регламента никотинсодержащих жидкостей и устройств для их доставки их реализация должна быть ограничена (копия ответа на обращение игроков рынка есть в распоряжении «Ведомостей»). Сейчас этот регламент разрабатывается в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), срок представления решений стран-участников по проекту — IV кв. 2022 г. Как ранее заявляли представители отрасли, они приветствуют законодательное регулирование и меры по легализации отрасли, включая маркировку для отслеживания серого и черного импорта, лишь бы избежать полного запрета на продажи ЭДСН.
Приблизительный объем рынка РФ в стоимостном выражении электронных систем доставки никотина, систем нагревания табака, вейпов на 2022 г. составляет около $2,5 млрд, по оценкам СПИНИ. На долю товаров ЭСДН (исключая системы нагревания, стики и т.д.) от общего объема продаж табачной продукции приходится около 22,1%, или 37,4 млрд руб.