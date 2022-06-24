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Производители предложили увеличить объем упаковки детских соков

Ведомости

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») предложил правительству до конца года увеличить максимальный объем упаковки сока для детей до 3 лет с 0,2 до 0,5 л, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников заседания в аппарате правительства 23 июня. По мнению производителей, такая мера позволит сэкономить пищевую упаковку, с которой на фоне кризиса начались проблемы.

Источник издания на рынке пояснил, что сок для детей до 3 лет производится в упаковках по 0,2 л. Такое ограничение связано с рекомендациями по пропорциям.

Президент «Собзнапитков» Максим Новиков сообщил изданию, что ранее подобное решение приняли в молочной отрасли. Гендиректор «Собзмолока» Артем Белов отметил, что изменения внесли, чтобы не останавливать и не допускать сбоев с действием в нескольких регионах программы «Школьное молоко», в рамках которой молоко поставляют в упаковках по 0,2 л.

В Минпромторге вопросы издания перенаправили в Минсельхоз, оперативно предоставить комментарий там не смогли. В Роспотребнадзоре не стали комментировать инициативу. В ведомстве пояснили, что объем упаковки для детской молочной продукции увеличили, чтобы избежать рисков санитарно-эпидемиологического характера при реализации молочной продукции наливом.

По словам собеседника издания в одном из производителей детского питания, в молочной отрасли такая мера не принесла особого эффекта, потому что там в упаковки 0,5 л разливают только молоко и кефир.

В производителе «Фрутоняни» сообщили, что не планируют выпускать продукцию большего объема, потому что сосредоточены на малых форматах, рекомендованных специалистами. В PepsiCo («Агуша») и Danone («Тема») не предоставили комментарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных