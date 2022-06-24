Производители предложили увеличить объем упаковки детских соков
Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») предложил правительству до конца года увеличить максимальный объем упаковки сока для детей до 3 лет с 0,2 до 0,5 л, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников заседания в аппарате правительства 23 июня. По мнению производителей, такая мера позволит сэкономить пищевую упаковку, с которой на фоне кризиса начались проблемы.
Источник издания на рынке пояснил, что сок для детей до 3 лет производится в упаковках по 0,2 л. Такое ограничение связано с рекомендациями по пропорциям.
Президент «Собзнапитков» Максим Новиков сообщил изданию, что ранее подобное решение приняли в молочной отрасли. Гендиректор «Собзмолока» Артем Белов отметил, что изменения внесли, чтобы не останавливать и не допускать сбоев с действием в нескольких регионах программы «Школьное молоко», в рамках которой молоко поставляют в упаковках по 0,2 л.
В Минпромторге вопросы издания перенаправили в Минсельхоз, оперативно предоставить комментарий там не смогли. В Роспотребнадзоре не стали комментировать инициативу. В ведомстве пояснили, что объем упаковки для детской молочной продукции увеличили, чтобы избежать рисков санитарно-эпидемиологического характера при реализации молочной продукции наливом.
По словам собеседника издания в одном из производителей детского питания, в молочной отрасли такая мера не принесла особого эффекта, потому что там в упаковки 0,5 л разливают только молоко и кефир.
В производителе «Фрутоняни» сообщили, что не планируют выпускать продукцию большего объема, потому что сосредоточены на малых форматах, рекомендованных специалистами. В PepsiCo («Агуша») и Danone («Тема») не предоставили комментарии.