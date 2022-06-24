Производители предложили увеличить объем упаковки детских соков

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») предложил правительству до конца года увеличить максимальный объем упаковки сока для детей до 3 лет с 0,2 до 0,5 л, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников заседания в аппарате правительства 23 июня. По мнению производителей, такая мера позволит сэкономить пищевую упаковку, с которой на фоне кризиса начались проблемы.