Netflix уволил еще 300 сотрудников на фоне уменьшения числа подписчиков
23 июня Netflix провел второй раунд сокращений рабочих мест и уволил еще 300 сотрудников, сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление стримингового сервиса.
«В то время как мы продолжаем инвестировать значительные средства в бизнес, мы внесли изменения, чтобы расходы увеличивались в соответствии с более медленным ростом наших доходов», — говорится в сообщении компании. Сокращения составили около 4% штата Netflix и затронули лишь американских сотрудников.
В мае 2022 г. стриминговый гигант отказался еще от 150 работников. Раунд сокращений составил около 2% рабочей силы компании. Чуть ранее Netflix уволил еще 25 сотрудников из отдела маркетинга. Они работали над Tudum — официальным сайтом стриминга, на котором публикуются дополнительные материалы для поклонников фильмов и сериалов от Netflix.
Помимо сокращений сотрудников Netflix урезал расходы на анимационные проекты. Компания уволила директора по творческому развитию оригинальных анимационных проектов Фила Рынду. Также стриминг отказался от нескольких картин, в том числе адаптации комиксов Джеффа Смита «Боун» и фильма по книге Роальда Даля The Twits.
Увольнения и уменьшение расходов на проекты связаны с непростым положением компании, в котором она оказалась в апреле этого года. Netflix опубликовал отчет за I квартал 2022 г., в котором сообщил о потере 200 000 подписчиков с января по март. Уменьшение количества пользователей связано с инфляцией, спецоперацией России на Украине и жесткой конкуренцией среди стриминговых сервисов. Падение числа подписчиков произошло впервые за всю историю Netflix. В частности, компания потеряла 700 000 пользователей из России.
Заявление представителей Netflix привело к тому, что за сутки акции стриминга упали на 36%, а рыночная стоимость медиагиганта уменьшилась более чем на $54 млрд. Ситуация усугубляется тем, что компания прогнозирует потерю еще 2 млн подписчиков во II квартале 2022 г. В начале марта Netflix заявил о приостановке работы в России из-за спецоперации России на Украине. А 30 мая стриминг окончательно ушел с российского рынка.