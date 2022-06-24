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Netflix уволил еще 300 сотрудников на фоне уменьшения числа подписчиков

Ведомости

23 июня Netflix провел второй раунд сокращений рабочих мест и уволил еще 300 сотрудников, сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление стримингового сервиса. 

«В то время как мы продолжаем инвестировать значительные средства в бизнес, мы внесли изменения, чтобы расходы увеличивались в соответствии с более медленным ростом наших доходов», — говорится в сообщении компании. Сокращения составили около 4% штата Netflix и затронули лишь американских сотрудников.

В мае 2022 г. стриминговый гигант отказался еще от 150 работников. Раунд сокращений составил около 2% рабочей силы компании. Чуть ранее Netflix уволил еще 25 сотрудников из отдела маркетинга. Они работали над Tudum — официальным сайтом стриминга, на котором публикуются дополнительные материалы для поклонников фильмов и сериалов от Netflix. 

Помимо сокращений сотрудников Netflix урезал расходы на анимационные проекты. Компания уволила директора по творческому развитию оригинальных анимационных проектов Фила Рынду. Также стриминг отказался от нескольких картин, в том числе адаптации комиксов Джеффа Смита «Боун» и фильма по книге Роальда Даля The Twits.

Увольнения и уменьшение расходов на проекты связаны с непростым положением компании, в котором она оказалась в апреле этого года. Netflix опубликовал отчет за I квартал 2022 г., в котором сообщил о потере 200 000 подписчиков с января по март. Уменьшение количества пользователей связано с инфляцией, спецоперацией России на Украине и жесткой конкуренцией среди стриминговых сервисов. Падение числа подписчиков произошло впервые за всю историю Netflix. В частности, компания потеряла 700 000 пользователей из России.

Заявление представителей Netflix привело к тому, что за сутки акции стриминга упали на 36%, а рыночная стоимость медиагиганта уменьшилась более чем на $54 млрд. Ситуация усугубляется тем, что компания прогнозирует потерю еще 2 млн подписчиков во II квартале 2022 г. В начале марта Netflix заявил о приостановке работы в России из-за спецоперации России на Украине. А 30 мая стриминг окончательно ушел с российского рынка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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