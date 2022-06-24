Netflix уволил еще 300 сотрудников на фоне уменьшения числа подписчиков

Увольнения и уменьшение расходов на проекты связаны с непростым положением компании, в котором она оказалась в апреле этого года. Netflix опубликовал отчет за I квартал 2022 г., в котором сообщил о потере 200 000 подписчиков с января по март. Уменьшение количества пользователей связано с инфляцией, спецоперацией России на Украине и жесткой конкуренцией среди стриминговых сервисов. Падение числа подписчиков произошло впервые за всю историю Netflix. В частности, компания потеряла 700 000 пользователей из России.