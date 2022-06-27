Владеющая сетями Holiday Inn и Crowne Plaza компания IHG прекращает работу в России
Владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza британская InterContinental Hotel Group (IHG) прекращает работу в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными и растущими проблемами с работой там», — говорится в сообщении. В то же время IHG заверила, что по-прежнему сосредоточена «на поддержке наших команд в России и на Украине в соответствии с нашими обязательствами».
После начала военной спецоперации России на Украине в конце февраля IHG заявила о приостановке будущих инвестиций, девелоперской деятельности и открытии новых отелей в России. Тогда же компания отмечала, что в обозримом будущем не намерена возобновлять какую-либо инвестиционную или девелоперскую деятельность, и закрыла свой корпоративный офис в Москве.
В начале апреля компания заявила, что ведет переговоры с владельцами 28 отелей под брендом IHG в России «относительно комплексных, долгосрочных контрактов на управление и франшизы, по которым работают эти отели». В конце апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что IHG ведет переговоры с собственниками своих российских гостиниц о расторжении договоров на управление.
IHG — третья по номерному фонду компания в России. По данным Forbes, в 2018 г. IHG заработала на российском рынке $124 млн.