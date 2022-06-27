Владеющая сетями Holiday Inn и Crowne Plaza компания IHG прекращает работу в России

«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными и растущими проблемами с работой там», — говорится в сообщении. В то же время IHG заверила, что по-прежнему сосредоточена «на поддержке наших команд в России и на Украине в соответствии с нашими обязательствами».