Газета
Бизнес

Производитель лифтов Kone объявил о продаже бизнеса в России его топ-менеджерам

Ведомости

Финский производитель лифтов Kone решил продать российское подразделение его топ-менеджерам и полностью уйти из России, сообщила пресс-служба компании.

«Соответствующее соглашение между корпорацией KONE и будущими владельцами подписано 28 июня 2022 г. Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 г. после необходимого одобрения российскими регулирующими органами», — рассказали в компании.

Новыми владельцами компании станут гендиректор АО «КОНЕ Лифтс» Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп.

В пресс-службе рассказали, что компания будет выполнять техническое обслуживание лифтов и эскалаторов, которые эксплуатируют в России, и продолжит обслуживать оборудование по гарантии. Также компания завершит все проекты в стадии исполнения и передаст оборудование клиентам. Со дня подписания соглашения о продаже бизнеса и на три месяца после закрытия сделки Kone возобновит поставки запчастей, чтобы обеспечить эксплуатацию установленного оборудования.

После закрытия сделки компания будет работать самостоятельно и под другим названием. «Возобновление поставок лифтов и эскалаторов KONE в Россию не планируется, однако для того, чтобы удовлетворить спрос на электроподъемное оборудование, компания сможет в дальнейшем изучить возможности для поставок продукции других производителей», — отметили в компании.

Ранее Forbes сообщил, что в России образовался дефицит скоростных лифтов, потому что их производители, в том числе Kone и американский Otis, перестали принимать заказы от российских застройщиков. По данным Национального лифтового союза, Kone занимала 3% российского рынка. Ранее компания заявила о приостановке работы в России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных