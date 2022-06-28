Производитель лифтов Kone объявил о продаже бизнеса в России его топ-менеджерам

В пресс-службе рассказали, что компания будет выполнять техническое обслуживание лифтов и эскалаторов, которые эксплуатируют в России, и продолжит обслуживать оборудование по гарантии. Также компания завершит все проекты в стадии исполнения и передаст оборудование клиентам. Со дня подписания соглашения о продаже бизнеса и на три месяца после закрытия сделки Kone возобновит поставки запчастей, чтобы обеспечить эксплуатацию установленного оборудования.