Производитель лифтов Kone объявил о продаже бизнеса в России его топ-менеджерам
Финский производитель лифтов Kone решил продать российское подразделение его топ-менеджерам и полностью уйти из России, сообщила пресс-служба компании.
«Соответствующее соглашение между корпорацией KONE и будущими владельцами подписано 28 июня 2022 г. Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 г. после необходимого одобрения российскими регулирующими органами», — рассказали в компании.
Новыми владельцами компании станут гендиректор АО «КОНЕ Лифтс» Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп.
В пресс-службе рассказали, что компания будет выполнять техническое обслуживание лифтов и эскалаторов, которые эксплуатируют в России, и продолжит обслуживать оборудование по гарантии. Также компания завершит все проекты в стадии исполнения и передаст оборудование клиентам. Со дня подписания соглашения о продаже бизнеса и на три месяца после закрытия сделки Kone возобновит поставки запчастей, чтобы обеспечить эксплуатацию установленного оборудования.
После закрытия сделки компания будет работать самостоятельно и под другим названием. «Возобновление поставок лифтов и эскалаторов KONE в Россию не планируется, однако для того, чтобы удовлетворить спрос на электроподъемное оборудование, компания сможет в дальнейшем изучить возможности для поставок продукции других производителей», — отметили в компании.
Ранее Forbes сообщил, что в России образовался дефицит скоростных лифтов, потому что их производители, в том числе Kone и американский Otis, перестали принимать заказы от российских застройщиков. По данным Национального лифтового союза, Kone занимала 3% российского рынка. Ранее компания заявила о приостановке работы в России.