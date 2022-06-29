В России выросло число обещающих доставку посылок за рубеж сайтов

Число фишинговых сайтов, которые имитируют сервисы доставки за границу, выросло; более 50 пользователей сообщили о сервисе express-post-service.ru, который обещал отправить посылку в США весом 2 кг за 17 000 руб., но через две недели перестал работать, сообщил «Коммерсантъ». Один из пользователей рассказал, что посылка, которую он отправил через сервис, через несколько дней вернулась к нему по почте.