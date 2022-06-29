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Общество

В России выросло число обещающих доставку посылок за рубеж сайтов

Ведомости

Число фишинговых сайтов, которые имитируют сервисы доставки за границу, выросло; более 50 пользователей сообщили о сервисе express-post-service.ru, который обещал отправить посылку в США весом 2 кг за 17 000 руб., но через две недели перестал работать, сообщил «Коммерсантъ». Один из пользователей рассказал, что посылка, которую он отправил через сервис, через несколько дней вернулась к нему по почте.

Ведущий аналитик Group-IB Digital Risk Protection Евгений Егоров подтвердил, что с марта число подобных ресурсов выросло на 36%. По его словам, такие сайты хорошо сконструированы, чтобы не вызывать подозрений клиентов, но используют несуществующие названия компаний. В Infosecurity a Softline Company с начала мая выявили более 120 доменов, которые могут использовать в этой схеме мошенничества.

Директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин пояснил, что мошенники и раньше использовали поддельные службы доставки, но из-за ограничений их стало заметно больше. В лучшем случае такие «сервисы» просто передают заказы «Почте России» и зарабатывают на продаже фиктивной услуги.

Собеседник издания, который столкнулся с таким мошенничеством, рассказал, что после оформления заказа с клиентом встречается курьер. Он дает символическую накладную, принимает деньги переводом на карту из-за якобы не работающего терминала и забирает посылку. Через некоторое время клиент может получить уведомление об утилизации отправления.

В СДЭК сообщили, что из-за отъезда из России большого количества людей вырос спрос на отправку товаров из страны. В компании напомнили, что с российского рынка ушли крупные иностранные сервисы доставки, в том числе DHL, TNT, UPS, FedEx, поэтому клиенты перераспределились между российскими компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных