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Политика / Бизнес

Калининградский губернатор надеется на скорую отмену ограничения транзита через Литву

Ведомости

Россия не вводит ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область, поскольку считает, что по линии МИД удастся добиться снятия ограничений. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава региона Антон Алиханов. 

По словам губернатора Калининградской области, есть три пути решения ситуации с запретом транзита через Литву в регион: «Первое – это по линии МИД добиться изменений в санкционном пакете, чтобы эти ограничения были сняты. Второе – это вывод новых судов на линию, связывающую Калининградскую область с основной территорией России, а также субсидирование морского тарифа, чтобы продукция не становилась дороже».

Третий путь – это ответные меры, предложения по которым Алиханов уже передал в правительство и администрацию президента. Но пока их вводить преждевременно, считает глава региона.

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С 18 июня Литва ввела запрет на транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию. Под запрет попали около 50% наименований товаров, которые доставлялись в регион, в том числе стройматериалы, говорил ранее Алиханов. Берлин выступает за то, чтобы сделать в санкциях ЕС исключение для Калининградской области, чтобы избежать эскалации ситуации, писал Spigel

«Постепенный перевод грузопотока из прибалтийских портов в Калининградскую область был бы только плюсом [для региона], – отмечает Алиханов. – Мы как раз росли по контейнерным перевозкам за счет того, что развивали их с китайцами. Не Калининградская область перевозила [грузы] в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, а Россия в целом перевозила грузы, в том числе транзитные, в наши порты на Балтике».

Но, по его словам, все равно много российских грузов шли через Литву. «Поэтому транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее», – сказал глава региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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