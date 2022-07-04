Калининградский губернатор надеется на скорую отмену ограничения транзита через Литву

«Постепенный перевод грузопотока из прибалтийских портов в Калининградскую область был бы только плюсом [для региона], – отмечает Алиханов. – Мы как раз росли по контейнерным перевозкам за счет того, что развивали их с китайцами. Не Калининградская область перевозила [грузы] в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, а Россия в целом перевозила грузы, в том числе транзитные, в наши порты на Балтике».