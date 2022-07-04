Калининградский губернатор надеется на скорую отмену ограничения транзита через Литву
Россия не вводит ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область, поскольку считает, что по линии МИД удастся добиться снятия ограничений. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава региона Антон Алиханов.
По словам губернатора Калининградской области, есть три пути решения ситуации с запретом транзита через Литву в регион: «Первое – это по линии МИД добиться изменений в санкционном пакете, чтобы эти ограничения были сняты. Второе – это вывод новых судов на линию, связывающую Калининградскую область с основной территорией России, а также субсидирование морского тарифа, чтобы продукция не становилась дороже».
Третий путь – это ответные меры, предложения по которым Алиханов уже передал в правительство и администрацию президента. Но пока их вводить преждевременно, считает глава региона.
С 18 июня Литва ввела запрет на транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию. Под запрет попали около 50% наименований товаров, которые доставлялись в регион, в том числе стройматериалы, говорил ранее Алиханов. Берлин выступает за то, чтобы сделать в санкциях ЕС исключение для Калининградской области, чтобы избежать эскалации ситуации, писал Spigel
«Постепенный перевод грузопотока из прибалтийских портов в Калининградскую область был бы только плюсом [для региона], – отмечает Алиханов. – Мы как раз росли по контейнерным перевозкам за счет того, что развивали их с китайцами. Не Калининградская область перевозила [грузы] в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, а Россия в целом перевозила грузы, в том числе транзитные, в наши порты на Балтике».
Но, по его словам, все равно много российских грузов шли через Литву. «Поэтому транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее», – сказал глава региона.