Российские рестораторы сократили закупки семги и форели из-за сокращения импорта
Импорт выращенных лососевых рыб (преимущественно семги и форели) в мае 2022 г. сократился почти в шесть раз в годовом выражении, с 5000 т до 858 т, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Общая потребность российских рестораторов составляет 120 000 — 130 000 т в год, из которых 100 000 т импортировали в страну. Основные поставки приходились на Чили, которое значительно сократило экспорт в Россию, и на Фарерские острова, которые его полностью остановили.
Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк отметил, что внутреннее производство красной рыбы не сможет полностью покрыть спрос на внутреннем рынке, потому что большая часть вылова экспортируется. Из-за этого в марте-июне этого года рестораторы серьезно сократили закупки лосося.
Совладелец холдинга «Тигрус» (Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер рассказал, что заведения компании сократили закупки лосося на 30%, а от остальной импортной рыбы отказались совсем. Закупки импортной рыбы в месяц сократились в компании вдвое, до 2000 т. В «Моремании» также сообщили о сокращении закупок семги и форели, а сеть «Андерсон» отказалась от блюд с атлантическим лососем с середины марта: сначала рестораны перешли на карельскую форель, а затем на турецкую.
В маркетплейсе для общепита GFC продажи замороженных, охлажденных и слабосоленых лососевых рыб в марте-июне сократились примерно на 50% в годовом выражении. В крупном поставщике морепродуктов «Ла Маре» рассказали, что объем продаж лосося в июне 2022 г. снизился к марту на 20-25%.
В GFC пояснили, что это произошло из-за серьезного роста цен на рыбу: например, мурманская форель подорожала на 90%. Березнюк добавил, что оптовые цены на атлантическую семгу с февраля по июнь увеличились с 900-950 руб. до 2000 руб. за 1 кг, а форель подорожала с 550 руб. до 1700 руб. за 1 кг.