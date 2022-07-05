Российские рестораторы сократили закупки семги и форели из-за сокращения импорта

Импорт выращенных лососевых рыб (преимущественно семги и форели) в мае 2022 г. сократился почти в шесть раз в годовом выражении, с 5000 т до 858 т, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Общая потребность российских рестораторов составляет 120 000 — 130 000 т в год, из которых 100 000 т импортировали в страну. Основные поставки приходились на Чили, которое значительно сократило экспорт в Россию, и на Фарерские острова, которые его полностью остановили.