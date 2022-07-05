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Российские рестораторы сократили закупки семги и форели из-за сокращения импорта

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Импорт выращенных лососевых рыб (преимущественно семги и форели) в мае 2022 г. сократился почти в шесть раз в годовом выражении, с 5000 т до 858 т, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Общая потребность российских рестораторов составляет 120 000 — 130 000 т в год, из которых 100 000 т импортировали в страну. Основные поставки приходились на Чили, которое значительно сократило экспорт в Россию, и на Фарерские острова, которые его полностью остановили.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк отметил, что внутреннее производство красной рыбы не сможет полностью покрыть спрос на внутреннем рынке, потому что большая часть вылова экспортируется. Из-за этого в марте-июне этого года рестораторы серьезно сократили закупки лосося.

Совладелец холдинга «Тигрус» (Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер рассказал, что заведения компании сократили закупки лосося на 30%, а от остальной импортной рыбы отказались совсем. Закупки импортной рыбы в месяц сократились в компании вдвое, до 2000 т. В «Моремании» также сообщили о сокращении закупок семги и форели, а сеть «Андерсон» отказалась от блюд с атлантическим лососем с середины марта: сначала рестораны перешли на карельскую форель, а затем на турецкую.

В маркетплейсе для общепита GFC продажи замороженных, охлажденных и слабосоленых лососевых рыб в марте-июне сократились примерно на 50% в годовом выражении. В крупном поставщике морепродуктов «Ла Маре» рассказали, что объем продаж лосося в июне 2022 г. снизился к марту на 20-25%.

В GFC пояснили, что это произошло из-за серьезного роста цен на рыбу: например, мурманская форель подорожала на 90%. Березнюк добавил, что оптовые цены на атлантическую семгу с февраля по июнь увеличились с 900-950 руб. до 2000 руб. за 1 кг, а форель подорожала с 550 руб. до 1700 руб. за 1 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных