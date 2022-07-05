Volvo сократит число сотрудников в России

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2020 г. в «Вольво Восток» работало 606 человек, в «Вольво компоненты» — 668 человек (данные за 2019 г.). По данным ФНС, в 2021 г. компания получила выручку в 68,8 млрд руб., а чистая прибыль составила 8,6 млрд руб. Чистые активы компании оценивались в 8,3 млрд руб., а продажи грузовиков в 2021 г. выросли на 31%, до 5700 штук. Подразделение Volvo Cars сейчас не имеет отношения к Volvo Group и принадлежит китайской Geely. В 2021 г. на Россию пришлось 3% продаж концерна.