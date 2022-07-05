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Volvo сократит число сотрудников в России

Ведомости

Volvo Group решила сократить часть сотрудников своих подразделений в России в течение 2022 г., российский офис пока что обдумывает масштабы сокращения, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Завод Volvo в Калуге будет оставаться в режиме простоя. В компании отметили, что пока рано говорить о судьбе производственных площадок в России, потому что Volvo пока не принимала решения об уходе из страны.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2020 г. в «Вольво Восток» работало 606 человек, в «Вольво компоненты» — 668 человек (данные за 2019 г.). По данным ФНС, в 2021 г. компания получила выручку в 68,8 млрд руб., а чистая прибыль составила 8,6 млрд руб. Чистые активы компании оценивались в 8,3 млрд руб., а продажи грузовиков в 2021 г. выросли на 31%, до 5700 штук. Подразделение Volvo Cars сейчас не имеет отношения к Volvo Group и принадлежит китайской Geely. В 2021 г. на Россию пришлось 3% продаж концерна.

Собеседник издания рассказал, что компания фактически не может собирать грузовики из-за запрета ЕС поставлять в Россию компоненты.

В апреле Volvo Group заявила о приостановке продаж, сервиса и производства в России после начала спецоперации на Украине и введения санкций. Также о приостановке работы в России сообщили Renault, Toyota, BMW, Nissan, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda). Исполнительный директор Nissan Макото Утида ранее заявил, что производство компании в России приостановлено до сентября.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили уволиться добровольно с выплатой в размере до 6 окладов. В профсоюзе работников сообщили, что тем, кто уволится до 17 июня, предложили выплату в 6 окладов, до 29 июня — в 5 окладов. По данным профсоюзов, в подразделении компании в Нижнем Новгороде работало около 200 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных