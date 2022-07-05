IKEA сообщила о приостановке приема заказов после начала онлайн-распродажи
Сеть магазинов товаров для дома IKEA временно приостановила прием заказов на своем сайте по техническим причинам, говорится на сайте ритейлера. В полночь 5 июля началась распродажа товаров ритейлера, после чего покупатели начали жаловаться на сбои в работе магазина.
«По техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — говорится в сообщении.
Ранее компания провела распродажу для своих сотрудников: они смогли купить товары в магазинах сети.
Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с логистикой. Магазины IKEA с того момента закрыты, однако торговые центры МЕГА, которые принадлежат тому же владельцу, продолжают работать. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить их сотрудников.