«Яндекс» открыл представительство в Сербии

Несмотря на это, в конце июня один из сервисов «Яндекса» — «Яндекс.Погода» — вышел на международные рынки, компания уже начала сотрудничество с зарубежными компаниями. Свою технологию «Яндекс.Погода» планирует отработать сначала в Мексике и Бразилии.