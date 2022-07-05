«Яндекс» открыл представительство в Сербии
Представительство ООО «Яндекс.Технологии Белград» было зарегистрировано в начале июня. Его учредителем стал Петр Попов, который в апреле 2022 г. возглавил ООО «Яндекс.Технологии», а также бизнес-группу облачных, рекламных и поисковых сервисов.
В начале июня сооснователь компании «Яндекс» и его гендиректор Александр Волож принял решение уйти с поста, так как попал под санкции Евросоюза. Он владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической долями. Волож намеревается обжаловать санкции.
Несмотря на это, в конце июня один из сервисов «Яндекса» — «Яндекс.Погода» — вышел на международные рынки, компания уже начала сотрудничество с зарубежными компаниями. Свою технологию «Яндекс.Погода» планирует отработать сначала в Мексике и Бразилии.