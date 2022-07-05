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«Яндекс» открыл представительство в Сербии

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Российская компания «Яндекс» открыла представительство в столице Сербии Белграде, сообщает «Коммерсантъ». Раньше у компании был офис в столице Сербии, однако помещение снималось в аренду, отмечает издание.

Представительство ООО «Яндекс.Технологии Белград» было зарегистрировано в начале июня. Его учредителем стал Петр Попов, который в апреле 2022 г. возглавил ООО «Яндекс.Технологии», а также бизнес-группу облачных, рекламных и поисковых сервисов.

В начале июня сооснователь компании «Яндекс» и его гендиректор Александр Волож принял решение уйти с поста, так как попал под санкции Евросоюза. Он владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической долями. Волож намеревается обжаловать санкции.

Несмотря на это, в конце июня один из сервисов «Яндекса» — «Яндекс.Погода» — вышел на международные рынки, компания уже начала сотрудничество с зарубежными компаниями. Свою технологию «Яндекс.Погода» планирует отработать сначала в Мексике и Бразилии.

Ранее по теме: Волож уходит с поста гендиректора и из совета директоров «Яндекса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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