«Аэрофлот» выделит из своей структуры провайдера по техобслуживанию самолетов

После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках, при этом большая часть судов осталась на территории страны и используется для перевозки пассажиров на внутренних рейсах.