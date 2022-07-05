«Аэрофлот» выделит из своей структуры провайдера по техобслуживанию самолетов
Российский «Аэрофлот» создаст провайдера по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов на базе дочерней компании «А-Техникс», сообщили в пресс-службе холдинга.
Департамент технического обслуживания «Аэрофлота» передаст «А-Техникс» свои производственные мощности и профильных сотрудников. Процесс передачи будет завершен до конца 2022 г. В первую очередь «А-Техникс» получит три ангарных комплекса в аэропорту «Шереметьево», компоненты, а также объемы оперативного технического обслуживания, линейные станции и склады. Таким образом, у «А-Техникс» будет шесть ангарных комплексов, что позволит проводить обслуживание одновременно до 19 воздушных судов разных типов.
«В результате концентрации мощностей ДТО "Аэрофлота" в отдельной структуре «А-Техникс» станет не только центром компетенций по ТОиР группы «Аэрофлот», но и самой крупной организацией ТОиР в России, СНГ и Восточной Европе — как по объемам производственных мощностей, так и по количеству обслуживаемых типов воздушных судов (всего 9 типов)», – следует из сообщения «Аэрофлота».
По словам генерального директора «А-Техникс» Михаила Коробовича, такая бизнес-модель распространена у холдингов: отдельная структура будет специализироваться как на обслуживании судов «материнской» компании, так и оказывать услуги сторонним перевозчикам, принося дополнительный доход. «Технический провайдер за счет обширных возможностей обслуживания, в том числе внешних заказчиков, обеспечивает постоянную загрузку инженерно-технического персонала и поддерживает собственную систему качества на уровне всех требований имеющейся сертификации, а также обладает большими возможностями для расширения сертификационных опций по оказываемым услугам»», – отметил генеральный директор.
«А-Техникс» – один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, уточнили в «Аэрофлоте». Основными клиентами провайдера являются авиакомпании группы, а также другие авиаперевозчики России.
Компания имеет сертификат ФАП-285 на выполнение технического обслуживания воздушных судов зарубежного и отечественного производства, а также сертификат ФАП-21J на разработку документации для изготовления ряда компонентов на любые типы воздушных судов.
После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках, при этом большая часть судов осталась на территории страны и используется для перевозки пассажиров на внутренних рейсах.