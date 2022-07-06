IKEA предложила оставлять заявки для заказов на онлайн-распродаже
Сеть магазинов товаров для дома IKEA предложила клиентам оставлять заявки для заказа товаров на своем сайте, говорится в сообщении. 5 июля началась онлайн-распродажа товаров ритейлера, однако из-за сбоя клиенты не смогли оформить заказы.
«По техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Мы работаем над решением проблемы. Вы можете оставить заявку, и наши специалисты помогут вам оформить заказ»,— говорится в сообщении IKEA. При этом компания ограничила количество и вес товаров, которые можно приобрести таким способом. Страница с формой для заявки на заказ пока не работает, убедился корреспондент «Ведомостей». Ее обещают запустить «немного позже».
В полночь 5 июля началась распродажа товаров ритейлера, после чего покупатели начали жаловаться на сбои в работе магазина. В итоге компания временно приостановила прием заказов на своем сайте по техническим причинам.
Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с логистикой. Магазины IKEA с того момента закрыты, однако торговые центры МЕГА, которые принадлежат тому же владельцу, продолжают работать. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре своих завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.