«Коммерсантъ» узнал о поиске покупателей системы денежных переводов «Юнистрим»
Владельцы системы денежных переводов «Юнистрим», клиенты которой испытывают проблемы с получением и возвратом средств, ищут покупателей на бизнес, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, владельцы «Юнистрим» ищут покупателей для этого бизнеса, который они в начале года оценивали на уровне $100 млн. Эксперты, опрошенные газетой, говорят, что бизнес может оцениваться и в $500 млн. В самой «Юнистрим» изданию сообщили, что «постоянно получают различные предложения от третьих сторон», однако сейчас переговоры о продаже не ведутся.
Ранее с «Юнистрим», по данным газеты, прекратили работать ряд зарубежных банков, в том числе белорусские Паритет-банк и «Дабрабыт», узбекский «Ипак Уйли», молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib, казахстанские Фридом финанс банк и Нурбанк. В банках не стали пояснять изданию причины. В «Юнистрим» заявили, что продолжают работать в «штатном режиме».
В то же время клиенты сервиса жалуются на задержки с возвратом средств, который может занимать до двух недель, а также невозможность получить переводы, отправленные из России в Белоруссию, Молдавию, Грузию, Сербию, Узбекистан и Кипр. По данным собеседников газеты, испытываемые технические проблемы могут быть прямо или косвенно связаны с санкциями.
«Юнистрим» (имеет банковскую лицензию) обеспечивает, по экспертным оценкам, около 15% трансграничных переводов из РФ. На паритетных началах подконтрольна Гагику Закаряну и Георгию Пискову. По данным ЦБ, в сети 120 отделений, собственный капитал на 1 февраля превышал 1 млрд руб. Прибыль по итогам 2021 г. составила 59,2 млн руб.