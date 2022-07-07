«Коммерсантъ» узнал о поиске покупателей системы денежных переводов «Юнистрим»

По данным собеседников издания, владельцы «Юнистрим» ищут покупателей для этого бизнеса, который они в начале года оценивали на уровне $100 млн. Эксперты, опрошенные газетой, говорят, что бизнес может оцениваться и в $500 млн. В самой «Юнистрим» изданию сообщили, что «постоянно получают различные предложения от третьих сторон», однако сейчас переговоры о продаже не ведутся.