В «Юнистрим» ответили на информацию о жалобах на проблемы с переводами

Подавляющее большинство вопросов, возникших в связи с жалобами клиентов на проблемы с переводом и возвратом средств через систему денежных переводов «Юнистрим», урегулированы. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.



«Мы постоянно проводим работу с клиентами, оставляющими отзывы на популярных ресурсах. По части из них были выявлены случаи недостоверности и ложной информации, 90% вопросов урегулировано», — сообщили в «Юнистрим». Там отметили, что по итогам этой работы индекс удовлетворенности клиентов «вырос на 10%, а количество возвратов переводов снизилось на 17%».