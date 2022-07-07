Газета
Бизнес

В «Юнистрим» ответили на информацию о жалобах на проблемы с переводами

Ведомости

Подавляющее большинство вопросов, возникших в связи с жалобами клиентов на проблемы с переводом и возвратом средств через систему денежных переводов «Юнистрим», урегулированы. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

«Мы постоянно проводим работу с клиентами, оставляющими отзывы на популярных ресурсах. По части из них были выявлены случаи недостоверности и ложной информации, 90% вопросов урегулировано», — сообщили в «Юнистрим». Там отметили, что по итогам этой работы индекс удовлетворенности клиентов «вырос на 10%, а количество возвратов переводов снизилось на 17%».

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что клиенты «Юнистрим» жалуются на задержки с возвратом средств, который может занимать до двух недель, а также невозможность получить переводы, отправленные из России в Белоруссию, Молдавию, Грузию, Сербию, Узбекистан, Кипр и другие страны. По данным собеседников газеты, испытываемые технические проблемы могут быть прямо или косвенно связаны с санкциями.

По данным источников издания, с «Юнистрим» прекратили работать ряд зарубежных банков, в том числе белорусские Паритет-банк и «Дабрабыт», узбекский «Ипак Уйли», молдавские Energbank, Moldindconbank, Maib, казахстанские Фридом финанс банк и Нурбанк. В банках не стали пояснять изданию причины. Газета со ссылкой на источники также сообщила, что владельцы «Юнистрим» ищут покупателей на свой бизнес, который оценивается от $100 до $500 млн. В самом сервисе подтвердили, что получают соответствующие предложения «от третьих сторон», но сейчас переговоры о продаже не ведутся.

«Юнистрим» имеет банковскую лицензию. На паритетных началах подконтрольна Гагику Закаряну и Георгию Пискову. По данным ЦБ, в сети 120 отделений, собственный капитал на 1 февраля превышал 1 млрд руб. Прибыль по итогам 2021 г. составила 59,2 млн руб.

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Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о поиске покупателей системы денежных переводов «Юнистрим»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных