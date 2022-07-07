IKEA возобновила онлайн-распродажу на своем сайте
IKEA возобновила работу сайта, у потребителей появилась возможность добавлять товары в онлайн-корзину, сообщает ТАСС. Ранее сайт перестал работать из-за огромной нагрузки.
«Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — такое сообщение видели пользователи, которые хотели купить товары на сайте в последние дни.
Источник агентства, близкий к компании, пояснил, что сайт IKEA нарочно «обвалили» конкуренты.
IKEA собиралась начать распродажу еще 5 июля, однако на сайте возник сбой. Компания предложила своим покупателям делать заказы через заявки, однако форма для заполнения не работала. В компании уточнили, что товаров на складах достаточно, а все офлайн магазины сейчас уже не работают. Отделы обмена и возврата работают в штатном режиме.
В середине июня IKEA приняла решение закрыть все свои четыре российских завода, уволить часть сотрудников и покинуть рынок России. В компании заявили, что не видят возможности возобновить работу в стране из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок. Таким образом IKEA решила продать товары со складов своим сотрудникам и клиентам «чтобы обеспечить необходимые бизнес-процессы».
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