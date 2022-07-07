IKEA возобновила онлайн-распродажу на своем сайте

IKEA собиралась начать распродажу еще 5 июля, однако на сайте возник сбой. Компания предложила своим покупателям делать заказы через заявки, однако форма для заполнения не работала. В компании уточнили, что товаров на складах достаточно, а все офлайн магазины сейчас уже не работают. Отделы обмена и возврата работают в штатном режиме.