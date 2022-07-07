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IKEA возобновила онлайн-распродажу на своем сайте

Ведомости

IKEA возобновила работу сайта, у потребителей появилась возможность добавлять товары в онлайн-корзину, сообщает ТАСС. Ранее сайт перестал работать из-за огромной нагрузки.

«Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — такое сообщение видели пользователи, которые хотели купить товары на сайте в последние дни.

Источник агентства, близкий к компании, пояснил, что сайт IKEA нарочно «обвалили» конкуренты.

IKEA собиралась начать распродажу еще 5 июля, однако на сайте возник сбой. Компания предложила своим покупателям делать заказы через заявки, однако форма для заполнения не работала. В компании уточнили, что товаров на складах достаточно, а все офлайн магазины сейчас уже не работают. Отделы обмена и возврата работают в штатном режиме.

В середине июня IKEA приняла решение закрыть все свои четыре российских завода, уволить часть сотрудников и покинуть рынок России. В компании заявили, что не видят возможности возобновить работу в стране из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок. Таким образом IKEA решила продать товары со складов своим сотрудникам и клиентам «чтобы обеспечить необходимые бизнес-процессы».

Ранее по теме: Сайт IKEA в России перестал работать из-за большой нагрузки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных