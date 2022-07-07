Wildberries ответил на претензии Минпромторга
Заявление о продаже контрафактных товаров на маркетплейсе Wildberries не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании. Wildberries разрабатывает систему для автоматического выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта, добавили в компании.
«Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке», — сообщили в пресс-службе.
В компании пояснили, что давно наладили модель работы с брендами и эффективно отсеивают некачественные товары. У маркетплейса есть прямые контракты с крупнейшими российскими и международными производителями, на площадке также продают свои товары представители малого бизнеса.
«Подчеркнем, что продавцы маркетплейса обязаны иметь всю необходимую документацию для продажи товара, при этом они должны ее предоставлять не только самой площадке, но и покупателям по первому запросу. При выявлении любых нарушений Wildberries применяет санкции — от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке», — отметили в пресс-службе.
Ранее сегодня директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, маркетплейсу нужно разработать систему борьбы с этой проблемой.
Wildberries ранее начал продажу товаров брендов ZaraPull & Bear и Massimo Dutti, принадлежащих испанской группе компаний Inditex. Источник «Ведомостей», близкий к Wildberries, рассказал, что маркетплейс займется параллельным импортом, если возникнет дефицит каких-то товаров. Однако площадка рассчитывает, что ввоз обеспечат продавцы маркетплейса.
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