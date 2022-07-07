Wildberries ответил на претензии Минпромторга

«Подчеркнем, что продавцы маркетплейса обязаны иметь всю необходимую документацию для продажи товара, при этом они должны ее предоставлять не только самой площадке, но и покупателям по первому запросу. При выявлении любых нарушений Wildberries применяет санкции — от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке», — отметили в пресс-службе.