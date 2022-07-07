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VK и «Сбер» обсудят разделение Delivery Club, «Самоката» и «Ситидрайва»

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VK и «Сбер» обсудят разделение своих активов, которые входят в совместный холдинг «О2О», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Сейчас VK и Сбер ведут переговоры о разделении компаний, которые входят в состав совместного холдинга «О2О». Сбер заберет себе «Самокат» и «Ситидрайв», а VK может получить сервис доставки быстрой еды Delivery Club», — сказал источник. Разделение активов может состояться в ближайшее время, отмечает агентство.

Источник агентства ранее рассказал, что VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса по доставке еды и продуктов Delivery Club. Будущим владельцем сервиса может стать «Яндекс», который получит Delivery Club в рамках сделки по продаже «Дзена» и «Новостей» компании VK.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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