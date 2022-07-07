VK и «Сбер» обсудят разделение Delivery Club, «Самоката» и «Ситидрайва»
VK и «Сбер» обсудят разделение своих активов, которые входят в совместный холдинг «О2О», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Сейчас VK и Сбер ведут переговоры о разделении компаний, которые входят в состав совместного холдинга «О2О». Сбер заберет себе «Самокат» и «Ситидрайв», а VK может получить сервис доставки быстрой еды Delivery Club», — сказал источник. Разделение активов может состояться в ближайшее время, отмечает агентство.
Источник агентства ранее рассказал, что VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса по доставке еды и продуктов Delivery Club. Будущим владельцем сервиса может стать «Яндекс», который получит Delivery Club в рамках сделки по продаже «Дзена» и «Новостей» компании VK.
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