VK и «Сбер» обсудят разделение Delivery Club, «Самоката» и «Ситидрайва»

«Сейчас VK и Сбер ведут переговоры о разделении компаний, которые входят в состав совместного холдинга «О2О». Сбер заберет себе «Самокат» и «Ситидрайв», а VK может получить сервис доставки быстрой еды Delivery Club», — сказал источник. Разделение активов может состояться в ближайшее время, отмечает агентство.