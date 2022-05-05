«Ситимобил» продал активы владельцу «Таксовичкоф»

11 марта акционеры совместного предприятия VK и Сбера в области транспорта и доставки еды – «О2О холдинг» – приняли решение о закрытии «Ситимобила». Несмотря на большую долю на рынке, компания так и не стала прибыльной. Сервис должен был закрыться 15 апреля, но в этот день в пресс-службе VK сообщили о заключении сделки по продаже с People&People.