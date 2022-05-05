«Ситимобил» продал активы владельцу «Таксовичкоф»
ООО «Транс-Миссия» (служба заказа такси «Таксовичкоф», входит в УК People&People) 1 мая завершила сделку по покупке агрегатора такси «Ситимобил», сообщили в компании.
К этому сроку новому владельцу были переданы все активы «Ситимобила» – программное обеспечение, домены, приложения, сайты и другое. В заявлении компании говорится, что «Ситимобил» останется на рынке такси без объединения с «Таксовичкоф», так как у брендов разная аудитория и география присутствия.
CEO People&People Игорь Рудзий отметил, что «Ситимобил» продолжит свое развитие и сейчас в компании пересматриваются тарифы и условия работы с водителями.
11 марта акционеры совместного предприятия VK и Сбера в области транспорта и доставки еды – «О2О холдинг» – приняли решение о закрытии «Ситимобила». Несмотря на большую долю на рынке, компания так и не стала прибыльной. Сервис должен был закрыться 15 апреля, но в этот день в пресс-службе VK сообщили о заключении сделки по продаже с People&People.