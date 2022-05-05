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Бизнес

«Ситимобил» продал активы владельцу «Таксовичкоф»

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ООО «Транс-Миссия» (служба заказа такси «Таксовичкоф», входит в УК People&People) 1 мая завершила сделку по покупке агрегатора такси «Ситимобил», сообщили в компании.

К этому сроку новому владельцу были переданы все активы «Ситимобила» – программное обеспечение, домены, приложения, сайты и другое. В заявлении компании говорится, что «Ситимобил» останется на рынке такси без объединения с «Таксовичкоф», так как у брендов разная аудитория и география присутствия.

CEO People&People Игорь Рудзий отметил, что «Ситимобил» продолжит свое развитие и сейчас в компании пересматриваются тарифы и условия работы с водителями.

11 марта акционеры совместного предприятия VK и Сбера в области транспорта и доставки еды – «О2О холдинг» – приняли решение о закрытии «Ситимобила». Несмотря на большую долю на рынке, компания так и не стала прибыльной. Сервис должен был закрыться 15 апреля, но в этот день в пресс-службе VK сообщили о заключении сделки по продаже с People&People.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных