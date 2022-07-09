Sephora пытается взыскать почти 300 млн рублей с курьерских служб в России
Американская сеть магазинов косметики Sephora, в марте объявившая о временном прекращении работы в России, пытается взыскать со служб доставки RedExpress и IML, а также с сети автоматизированных пунктов выдачи PickPoint 297 млн руб. задолженности. Об этом со ссылкой на данные картотеки Арбитражного суда Москвы сообщает ТАСС.
В частности, суд принял к производству иск к курьерской службе IML, предварительное заседание назначено на 14 июля. Косметическая компания требует взыскать с IML 62,86 млн руб.
Помимо этого Sephora заявила о задолженности RedExpress в размере 137,67 млн руб. Предварительное слушание по этому иску состоится 9 августа. В третьем иске, к сети пунктов выдачи PickPoint, компания требует взыскать 96,52 млн руб.
Sephora попросила суд об отсрочке уплаты госпошлины «ввиду отсутствия денежных средств на счетах», однако получила отказ. Истец не предоставил «исчерпывающих и достоверных доказательств фактического отсутствия денежных средств, необходимых для уплаты государственной пошлины», пишет агентство со ссылкой на определение суда. В результате иск Sephora был возвращен.
Косметический бренд «Л’Окситан», «Монэкс трейдинг» (бренды Mothercare, Next, The Body Shop, MAC, Victoria’s Secret и др.), «Дабл тренд» (один из брендов Jeans Symphony), а также ряд магазинов бытовой техники, электроники и различные контрагенты с 12 мая по 22 июня подали 24 иска против курьерской службы IML суммарно более чем на 325 млн руб., сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на базу данных арбитражных дел. Почти все претензии касаются взыскания задолженностей по агентским договорам и за поставки продукции (например, упаковки для отправлений) и пеней, дел о незаконном обогащении, неисполнении обязательств по договорам и т. д.