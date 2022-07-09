Sephora пытается взыскать почти 300 млн рублей с курьерских служб в России

Косметический бренд «Л’Окситан», «Монэкс трейдинг» (бренды Mothercare, Next, The Body Shop, MAC, Victoria’s Secret и др.), «Дабл тренд» (один из брендов Jeans Symphony), а также ряд магазинов бытовой техники, электроники и различные контрагенты с 12 мая по 22 июня подали 24 иска против курьерской службы IML суммарно более чем на 325 млн руб., сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на базу данных арбитражных дел. Почти все претензии касаются взыскания задолженностей по агентским договорам и за поставки продукции (например, упаковки для отправлений) и пеней, дел о незаконном обогащении, неисполнении обязательств по договорам и т. д.