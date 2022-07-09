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Sephora пытается взыскать почти 300 млн рублей с курьерских служб в России

Ведомости

Американская сеть магазинов косметики Sephora, в марте объявившая о временном прекращении работы в России, пытается взыскать со служб доставки RedExpress и IML, а также с сети автоматизированных пунктов выдачи PickPoint 297 млн руб. задолженности. Об этом со ссылкой на данные картотеки Арбитражного суда Москвы сообщает ТАСС.

В частности, суд принял к производству иск к курьерской службе IML, предварительное заседание назначено на 14 июля. Косметическая компания требует взыскать с IML 62,86 млн руб.

Помимо этого Sephora заявила о задолженности RedExpress в размере 137,67 млн руб. Предварительное слушание по этому иску состоится 9 августа. В третьем иске, к сети пунктов выдачи PickPoint, компания требует взыскать 96,52 млн руб.

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Sephora попросила суд об отсрочке уплаты госпошлины «ввиду отсутствия денежных средств на счетах», однако получила отказ. Истец не предоставил «исчерпывающих и достоверных доказательств фактического отсутствия денежных средств, необходимых для уплаты государственной пошлины», пишет агентство со ссылкой на определение суда. В результате иск Sephora был возвращен.

Косметический бренд «Л’Окситан», «Монэкс трейдинг» (бренды Mothercare, Next, The Body Shop, MAC, Victoria’s Secret и др.), «Дабл тренд» (один из брендов Jeans Symphony), а также ряд магазинов бытовой техники, электроники и различные контрагенты с 12 мая по 22 июня подали 24 иска против курьерской службы IML суммарно более чем на 325 млн руб., сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на базу данных арбитражных дел. Почти все претензии касаются взыскания задолженностей по агентским договорам и за поставки продукции (например, упаковки для отправлений) и пеней, дел о незаконном обогащении, неисполнении обязательств по договорам и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных