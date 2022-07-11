Суд заменил приостановку работы КТК на штраф в 200 000 рублей

КТК – это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти. Трубопровод доставляет нефть с месторождений в России и Казахстане до морского терминала под Новороссийском. Через него экспортируют около 60,7 млн т нефти в год, или 1,1 млн барр./с.