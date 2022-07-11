Суд заменил приостановку работы КТК на штраф в 200 000 рублей
Краснодарский краевой суд 11 июля отменил решение нижестоящей инстанции и заменил приостановку деятельности Каспийского трубопроводного консорциума на штраф в 200 000 руб., сообщили «РИА Новости».
«Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 г. об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 000 руб.», — заявил судья.
6 июля пресс-служба КТК сообщила, что Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность компании на 30 суток из-за нарушений в Плане ликвидации аварийных разливов нефти. В компании рассказали, что 6 мая в результате проверки надзорные ведомства выявили несколько нарушений в Плане ликвидации и выдали предписание устранить их до 30 ноября. Однако уже 6 июня в Ространснадзоре составили протокол об административном нарушении и обратились в суд с ходатайством приостановить деятельность КТК на 90 суток.
КТК – это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти. Трубопровод доставляет нефть с месторождений в России и Казахстане до морского терминала под Новороссийском. Через него экспортируют около 60,7 млн т нефти в год, или 1,1 млн барр./с.
На фоне ситуации с возможной приостановкой поставок по нефтепроводной системе КТК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомпании «Казмунайгаз» проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) для диверсификации экспорта нефти.
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