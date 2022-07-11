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Суд заменил приостановку работы КТК на штраф в 200 000 рублей

Ведомости

Краснодарский краевой суд 11 июля отменил решение нижестоящей инстанции и заменил приостановку деятельности Каспийского трубопроводного консорциума на штраф в 200 000 руб., сообщили «РИА Новости».

«Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 г. об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 000 руб.», — заявил судья.

6 июля пресс-служба КТК сообщила, что Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность компании на 30 суток из-за нарушений в Плане ликвидации аварийных разливов нефти. В компании рассказали, что 6 мая в результате проверки надзорные ведомства выявили несколько нарушений в Плане ликвидации и выдали предписание устранить их до 30 ноября. Однако уже 6 июня в Ространснадзоре составили протокол об административном нарушении и обратились в суд с ходатайством приостановить деятельность КТК на 90 суток.

КТК – это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. По нефтепроводу КТК Тенгиз – Новороссийск прокачивается более двух третей всего экспорта казахстанской нефти. Трубопровод доставляет нефть с месторождений в России и Казахстане до морского терминала под Новороссийском. Через него экспортируют около 60,7 млн т нефти в год, или 1,1 млн барр./с.

На фоне ситуации с возможной приостановкой поставок по нефтепроводной системе КТК президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил госкомпании «Казмунайгаз» проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) для диверсификации экспорта нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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