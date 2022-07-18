The Times: Starbucks рассматривает продажу бизнеса в Великобритании
Американская сеть кофеен Starbucks изучает возможность продажи бизнеса в Великобритании и наняла консультанта для изучения возможных вариантов, сообщила газета The Times.
В Великобритании сеть Starbucks насчитывает более 1000 кофеен и 4000 сотрудников. Материнская компания непосредственно управляет 300 кофейнями, а остальные — через франчайзи. Издание отметило, что в Великобритании работает более 25 000 кофеен, Starbucks сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Pret A Manger, Tim Hortons, Costa и тысячи независимых компаний.
В начале марта Starbucks приостановил деятельность в России — компания закрыла свои кофейни и перестала поставлять продукцию в Россию. В конце мая американская сеть заявила, что уйдет с российского рынка и закроет 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ – 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.
15 июля ресторатор Антон Пинский сообщил Forbes, что он, рэпер Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова выкупят российский бизнес Starbucks. Пинский не раскрыл условия сделки. По его словам, переговоры со Starbucks начались еще в марте.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.