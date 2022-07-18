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Общий долг европейских энергетических компаний превысил $1,7 трлн

Ведомости

Совокупный долг коммунальных и энергетических компаний Европы превысил 1,7 трлн евро, сообщает Bloomberg. По данным агентства, компании вынуждены брать кредиты, чтобы покрыть расходы, связанные с растущими ценами на нефть и газ.

По данным агентства, общий долг сейчас более чем на 50% превышает объем задолженности, который наблюдался до 2020 г. В частности, к концу 2019 г. совокупный долг энергетических компаний Европы составлял около 1,1 трлн евро.

За первое полугодие 2022 г. европейские энергетические компании разместили облигации на сумму свыше 45 млрд евро и привлекли кредиты на 72 млрд евро.

В Федеральном сетевом агентстве Германии (регулятор ФРГ) уверены, что цены на газ в 2023 г. вырастут в три раза. По мнению главы ведомства Клауса Мюллера, гражданам ФРГ следует активнее сокращать расход газа, поскольку «каждый сэкономленный киловатт может помочь отсрочить или даже предотвратить отключения промышленных пользователей и замедлить рост расходов домохозяйств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных