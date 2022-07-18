Общий долг европейских энергетических компаний превысил $1,7 трлн
Совокупный долг коммунальных и энергетических компаний Европы превысил 1,7 трлн евро, сообщает Bloomberg. По данным агентства, компании вынуждены брать кредиты, чтобы покрыть расходы, связанные с растущими ценами на нефть и газ.
По данным агентства, общий долг сейчас более чем на 50% превышает объем задолженности, который наблюдался до 2020 г. В частности, к концу 2019 г. совокупный долг энергетических компаний Европы составлял около 1,1 трлн евро.
За первое полугодие 2022 г. европейские энергетические компании разместили облигации на сумму свыше 45 млрд евро и привлекли кредиты на 72 млрд евро.
В Федеральном сетевом агентстве Германии (регулятор ФРГ) уверены, что цены на газ в 2023 г. вырастут в три раза. По мнению главы ведомства Клауса Мюллера, гражданам ФРГ следует активнее сокращать расход газа, поскольку «каждый сэкономленный киловатт может помочь отсрочить или даже предотвратить отключения промышленных пользователей и замедлить рост расходов домохозяйств».
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