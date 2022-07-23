Газета
Бизнес

Disney и Paramount ищут каналы для параллельного импорта в Россию

Ведомости

Несколько киностудий ищут пути для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony, сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Все студии закрыли офисы [в России], но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как отметил Воронков, ряд студий, в том числе Disney, Paramount, Sony, Warner Brothers, не могут официально заявить о желании работать с Россией и ищут каналы параллельного импорта.

21 июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров предупредил о возможной скорой отмене механизма параллельного импорта.

Ранее по теме: Компания IMAX ушла из России 1 июня

21 июня Госдума на пленарном заседании в ответ на западные санкции приняла закон о легализации параллельного импорта. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом. Норма действует до конца 2022 г. Суть закона заключается в том, что российские компании смогут избежать гражданской, административной и уголовной ответственности за ввоз определенных товаров в Россию без разрешения правообладателя.

С 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине, о прекращении деятельности в нашей стране заявили ряд медиакомпаний. В их числе голливудские киностудии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, стриминговый сервис Netflix и т. д.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных