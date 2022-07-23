Disney и Paramount ищут каналы для параллельного импорта в Россию
Несколько киностудий ищут пути для параллельного импорта в Россию, в том числе Disney и Sony, сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
«Все студии закрыли офисы [в России], но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Как отметил Воронков, ряд студий, в том числе Disney, Paramount, Sony, Warner Brothers, не могут официально заявить о желании работать с Россией и ищут каналы параллельного импорта.
21 июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров предупредил о возможной скорой отмене механизма параллельного импорта.
21 июня Госдума на пленарном заседании в ответ на западные санкции приняла закон о легализации параллельного импорта. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом. Норма действует до конца 2022 г. Суть закона заключается в том, что российские компании смогут избежать гражданской, административной и уголовной ответственности за ввоз определенных товаров в Россию без разрешения правообладателя.
С 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине, о прекращении деятельности в нашей стране заявили ряд медиакомпаний. В их числе голливудские киностудии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount, стриминговый сервис Netflix и т. д.