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Бизнес

Производитель приправ Kamis может уйти из России после распродажи остатков товара

Ведомости

Производитель специй Kamis — американская McCormick & Co., Inc. — может уйти из России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в продовольственной рознице. В петербургской сети «Вкустер» рассказали, что дистрибутор «Камис-Приправы» распродает остатки товара, после чего бренд может уйти с российского рынка.

Источник издания в крупной федеральной сети рассказал, что Kamis официально не уведомлял об уходе из России, но уже ощущаются перебои с поставками. Другой собеседник в рознице добавил, что продукцию Kamis уже не поставляют из Европы в Россию. В «Ленте» изданию сообщили, что около 25% ассортимента бренда заблокировано у поставщика, а остальные товары поставляются исходя из остатков. McCormick и «Камис-Приправы» не ответили на запросы издания.

После начала спецоперации на Украине McCormick приостановила все операции в России, в том числе новые промоакции и инвестиции. В отчетности за II квартал компания отразила убыток от обесценивания нематериальных активов из-за прекращения деятельности в России в $10 млн.

Ранее «НЭО Центр» оценил годовой объем рынка специй в России в более 70 000 т. По данным Nielsen Scantrack, оборот рынка составлял 25 млрд руб. Kamis входит в топ-3 крупнейших брендов в этой категории вместе с австрийской Kotanyi и российской «Приправыч». В прошлом году выручка «Камис-Приправы» составила 1,94 млрд руб., «Котани» — 3,57 млрд, «Проксимы» («Приправыч») — 3,94 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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