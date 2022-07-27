Производитель приправ Kamis может уйти из России после распродажи остатков товара

Источник издания в крупной федеральной сети рассказал, что Kamis официально не уведомлял об уходе из России, но уже ощущаются перебои с поставками. Другой собеседник в рознице добавил, что продукцию Kamis уже не поставляют из Европы в Россию. В «Ленте» изданию сообщили, что около 25% ассортимента бренда заблокировано у поставщика, а остальные товары поставляются исходя из остатков. McCormick и «Камис-Приправы» не ответили на запросы издания.