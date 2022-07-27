Mercedes-Benz оценил издержки из-за приостановки работы в России в 1,4 млрд евро

11 июля «Коммерсантъ» сообщил, что Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества дистрибутора «Мерседес-Бенц рус» одному из дилеров — «Панавто», «Автодому», «Авилону» или «Мейджору». Другой собеседник издания рассказал, что компания может продать склад автомобилей и дилерский центр через торги. В самой компании сообщили, что пока не приняли конкретных решений по будущему бизнеса в России.