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Mercedes-Benz оценил издержки из-за приостановки работы в России в 1,4 млрд евро

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Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz оценил дополнительные издержки от приостановки деятельности в России в 1,4 млрд евро, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на отчетность компании за первое полугодие 2022 г.

Согласно отчету, чистая прибыль Mercedes-Benz за полгода сократилась на 16%, до 6,6 млрд евро, а по итогам II квартала — на 13,6% до 3,107 млрд евро. Издержки из-за приостановки работы в России компания оценила в 1,4 млрд евро.

В начале марта Mercedes-Benz заявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Московской области и о прекращении импорта легковых и малотоннажных автомобилей в Россию.

11 июля «Коммерсантъ» сообщил, что Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества дистрибутора «Мерседес-Бенц рус» одному из дилеров — «Панавто», «Автодому», «Авилону» или «Мейджору». Другой собеседник издания рассказал, что компания может продать склад автомобилей и дилерский центр через торги. В самой компании сообщили, что пока не приняли конкретных решений по будущему бизнеса в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных