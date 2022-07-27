Mercedes-Benz оценил издержки из-за приостановки работы в России в 1,4 млрд евро
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz оценил дополнительные издержки от приостановки деятельности в России в 1,4 млрд евро, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на отчетность компании за первое полугодие 2022 г.
Согласно отчету, чистая прибыль Mercedes-Benz за полгода сократилась на 16%, до 6,6 млрд евро, а по итогам II квартала — на 13,6% до 3,107 млрд евро. Издержки из-за приостановки работы в России компания оценила в 1,4 млрд евро.
В начале марта Mercedes-Benz заявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Московской области и о прекращении импорта легковых и малотоннажных автомобилей в Россию.
11 июля «Коммерсантъ» сообщил, что Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества дистрибутора «Мерседес-Бенц рус» одному из дилеров — «Панавто», «Автодому», «Авилону» или «Мейджору». Другой собеседник издания рассказал, что компания может продать склад автомобилей и дилерский центр через торги. В самой компании сообщили, что пока не приняли конкретных решений по будущему бизнеса в России.
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