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Золотодобытчик Petropavlovsk продаст активы УГМК

Ведомости

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России Petropavlovsk продаст активы Уральской горно-металлургической компании (УГМК), следует из заявления компании.

«Petropavlovsk 2010 Limited объявляет, что 1 августа 2022 г. компания Petropavlovsk PLC и ее внешние управляющие Аллистер Мэнсон, Тревор Биньон и Джоанн Роллс из компании Opus Group LLP заключили соглашение с компанией «УГМК-инвест» о продаже компании УГМК всех прав, права собственности и долей гаранта в его дочерних предприятиях в России и большинстве дочерних предприятий в других юрисдикциях», – говорится в сообщении.

В заявлении Petropavlovsk уточняет, что продажа зависит от ряда вопросов и должна завершиться до 30 сентября 2022 г., стоимость сделки оценивается более чем в $600 млн.

14 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что заявки на приобретение активов компании подали основной акционер Константин Струков, владеющий 29,19% и крупнейший кредитор – УГМК.

Положение компании ухудшилось после начала спецоперации России на Украине: она зарегистрирована в Великобритании, а основным кредитором являлся Газпромбанк (ГПБ). После введения санкций в отношении банка Petropavlovsk лишился возможности продавать золото Газпромбанку, который по условиям кредитного соглашения выкупал 100%, и проводить платежи по кредитам.

Компания привлекала в банке кредит на $200 млн и возобновляемую кредитную линию на $86,7 млн. В апреле права требования по кредиту на $201 млн (включая проценты) ГПБ переуступил инвестиционной «дочке» УГМК – «УГМК-инвесту», а в мае права на кредит на $87,1 млн (включая проценты) перешли к компании «Нордик».

12 июля Petropavlovsk сообщил, что подал заявление в Высокий суд Лондона для назначения внешнего управления.

3 августа «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГМК сообщил, что в состав компании вошли «Сусуманзолото», а также его дочерние и структурные подразделения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных