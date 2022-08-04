Золотодобытчик Petropavlovsk продаст активы УГМК
«Petropavlovsk 2010 Limited объявляет, что 1 августа 2022 г. компания Petropavlovsk PLC и ее внешние управляющие Аллистер Мэнсон, Тревор Биньон и Джоанн Роллс из компании Opus Group LLP заключили соглашение с компанией «УГМК-инвест» о продаже компании УГМК всех прав, права собственности и долей гаранта в его дочерних предприятиях в России и большинстве дочерних предприятий в других юрисдикциях», – говорится в сообщении.
В заявлении Petropavlovsk уточняет, что продажа зависит от ряда вопросов и должна завершиться до 30 сентября 2022 г., стоимость сделки оценивается более чем в $600 млн.
14 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что заявки на приобретение активов компании подали основной акционер Константин Струков, владеющий 29,19% и крупнейший кредитор – УГМК.
Положение компании ухудшилось после начала спецоперации России на Украине: она зарегистрирована в Великобритании, а основным кредитором являлся Газпромбанк (ГПБ). После введения санкций в отношении банка Petropavlovsk лишился возможности продавать золото Газпромбанку, который по условиям кредитного соглашения выкупал 100%, и проводить платежи по кредитам.
Компания привлекала в банке кредит на $200 млн и возобновляемую кредитную линию на $86,7 млн. В апреле права требования по кредиту на $201 млн (включая проценты) ГПБ переуступил инвестиционной «дочке» УГМК – «УГМК-инвесту», а в мае права на кредит на $87,1 млн (включая проценты) перешли к компании «Нордик».
12 июля Petropavlovsk сообщил, что подал заявление в Высокий суд Лондона для назначения внешнего управления.
3 августа «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГМК сообщил, что в состав компании вошли «Сусуманзолото», а также его дочерние и структурные подразделения.