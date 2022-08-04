Золотодобытчик Petropavlovsk продаст активы УГМК

«Petropavlovsk 2010 Limited объявляет, что 1 августа 2022 г. компания Petropavlovsk PLC и ее внешние управляющие Аллистер Мэнсон, Тревор Биньон и Джоанн Роллс из компании Opus Group LLP заключили соглашение с компанией «УГМК-инвест» о продаже компании УГМК всех прав, права собственности и долей гаранта в его дочерних предприятиях в России и большинстве дочерних предприятий в других юрисдикциях», – говорится в сообщении.