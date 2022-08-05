Pfizer начала переговоры о покупке Global Blood Therapeutics за $5 млрд

Штаб-квартира GBT находится в Южном Сан-Франциско. Компания была основана в 2011 г. Ее лекарственный препарат «Оксбрита» одобрили для лечения серповидно-клеточной анемии, разновидности наследственного заболевания крови, которое характеризуется нарушением строения белка гемоглобина. По статистике Всемирной организации здравоохранения, от серповидно-клеточной анемии и схожих заболеваний страдает примерно 420 млн людей по всему миру. Отмечается, что чаще всего это заболевание встречается у людей, предки которых жили в странах Африки, Индии, Саудовской Аравии и странах Средиземноморья