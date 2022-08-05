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Pfizer начала переговоры о покупке Global Blood Therapeutics за $5 млрд

Ведомости

Фармацевтическая компания Pfizer начала переговоры о покупке производителя лекарственных средств Global Blood Therapeutics (GBT) за $5 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.  

Уточняется, что компания готова заключить соглашение уже в ближайшие дни, однако другие претенденты на покупку GBT все еще обсуждают сделку. 

Накануне Bloomberg сообщало, что GBT сейчас работает с консультантами для оценки потенциального интереса к ее покупке, однако источники агентства подчеркнули, что нет никакой уверенности в том, что сделка может состояться. По словам аналитика компании William Blair, после поглощения GBT может быть оценена в $4,5–5,5 млрд.

После появления информации о возможной сделке с Pfizer акции GBT сегодня выросли на 9,6% на закрытии торгов. Рыночная капитализация компании составила $3,12 млрд. Накануне акции GBT выросли на 41% на сообщении агентства Bloomberg. Сейчас они торгуются на уровне $65,8 за штуку.  

Штаб-квартира GBT находится в Южном Сан-Франциско. Компания была основана в 2011 г. Ее лекарственный препарат «Оксбрита» одобрили для лечения серповидно-клеточной анемии, разновидности наследственного заболевания крови, которое характеризуется нарушением строения белка гемоглобина. По статистике Всемирной организации здравоохранения, от серповидно-клеточной анемии и схожих заболеваний страдает примерно 420 млн людей по всему миру. Отмечается, что чаще всего это заболевание встречается у людей, предки которых жили в странах Африки, Индии, Саудовской Аравии и странах Средиземноморья

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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