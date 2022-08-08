В Минсельхозе предложили создать национального дистрибутора продовольствия

В «Агроэкспорте» уточнили, что у дистрибутора должен быть доступ к логистике и хранению товаров. Предполагается, что структура поможет российским компаниям в поисках партнеров за рубежом, доставке товаров, таможенной очистке груза и др. Большинство услуг будут платными, но затраты могут быть частично компенсированы государством, добавили в «Агроэкспорте».