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В Минсельхозе предложили создать национального дистрибутора продовольствия

Ведомости

Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибутора продукции агропромышленного комплекса (АПК), следует из данных на портале госзакупок. Стартовая цена контракта составляет 24,1 млн руб.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Агроэкспорта», целью инициативы является выход экспортеров на новые рынки и увеличение поставок продукции АПК на целевых рынках сбыта. Из-за санкций перспективными рынками для экспорта АПК названы Азия, Ближний Восток и Африка, следует из документов.

Разработчику концепции предстоит провести не менее 20 интервью среди отечественных производителей АПК, а после проанализировать модели работы экспортных поставок продовольствия и создать свою. Результатом такого исследования станет «практико-ориентированная “дорожная карта”» по развитию национального дистрибутора.

В «Агроэкспорте» уточнили, что у дистрибутора должен быть доступ к логистике и хранению товаров. Предполагается, что структура поможет российским компаниям в поисках партнеров за рубежом, доставке товаров, таможенной очистке груза и др. Большинство услуг будут платными, но затраты могут быть частично компенсированы государством, добавили в «Агроэкспорте».

С 2015 г. в России уже существует государственный институт поддержки несырьевого экспорта — Российский экспортный центр (РЭЦ). Он оказывается экспортерам финансовые меры поддержки и взаимодействует с профильными органами. Однако в «Агроэкспорте» подчеркнули, что новая концепция не будет дублировать существующие меры поддержки. В РЭЦ отметили, что примут участие в разработке проекта.

Ранее в Минсельхозе допустили запрет ввоза в Россию семян из ЕС и США в качестве контрсанкций. Ведомство предупредило региональные власти, курирующие АПК, о необходимости увеличивать закупки посадочного материала российского производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных