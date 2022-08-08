В Минсельхозе предложили создать национального дистрибутора продовольствия
Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибутора продукции агропромышленного комплекса (АПК), следует из данных на портале госзакупок. Стартовая цена контракта составляет 24,1 млн руб.
Разработчику концепции предстоит провести не менее 20 интервью среди отечественных производителей АПК, а после проанализировать модели работы экспортных поставок продовольствия и создать свою. Результатом такого исследования станет «практико-ориентированная “дорожная карта”» по развитию национального дистрибутора.
В «Агроэкспорте» уточнили, что у дистрибутора должен быть доступ к логистике и хранению товаров. Предполагается, что структура поможет российским компаниям в поисках партнеров за рубежом, доставке товаров, таможенной очистке груза и др. Большинство услуг будут платными, но затраты могут быть частично компенсированы государством, добавили в «Агроэкспорте».
С 2015 г. в России уже существует государственный институт поддержки несырьевого экспорта — Российский экспортный центр (РЭЦ). Он оказывается экспортерам финансовые меры поддержки и взаимодействует с профильными органами. Однако в «Агроэкспорте» подчеркнули, что новая концепция не будет дублировать существующие меры поддержки. В РЭЦ отметили, что примут участие в разработке проекта.
Ранее в Минсельхозе допустили запрет ввоза в Россию семян из ЕС и США в качестве контрсанкций. Ведомство предупредило региональные власти, курирующие АПК, о необходимости увеличивать закупки посадочного материала российского производства.
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