Концерн «Калашников» увеличил объем производства на 15%
Объем произведенной концерном «Калашников» продукции вырос в среднем на 15% в I квартале, сообщается на сайте предприятия.
«Рост производительности труда в АО «Концерн «Калашников» по итогам 2021 г. составил 11%. За I квартал 2022 г. этот показатель вырос еще на 10%. Одновременно с начала 2022 г. на предприятии отмечено значительное увеличение объемов произведенной продукции – в среднем на 15%», – говорится в сообщении.
Наилучшие результаты показали инструментальные и станкостроительные дивизионы концерна: там объемы производства выросли на 20% по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 гг.
Концерн, по словам управляющего директора Андрея Барышникова, сегодня сталкивается с серьезными вызовами, в частности, из-за нарушения цепочек поставок, однако зафиксированные результаты полностью отвечают задаче достижения технологического суверенитета, поставленной президентом России Владимиром Путиным.
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