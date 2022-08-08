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Концерн «Калашников» увеличил объем производства на 15%

Ведомости

Объем произведенной концерном «Калашников» продукции вырос в среднем на 15% в I квартале, сообщается на сайте предприятия.

«Рост производительности труда в АО «Концерн «Калашников» по итогам 2021 г. составил 11%. За I квартал 2022 г. этот показатель вырос еще на 10%. Одновременно с начала 2022 г. на предприятии отмечено значительное увеличение объемов произведенной продукции – в среднем на 15%», – говорится в сообщении.

Наилучшие результаты показали инструментальные и станкостроительные дивизионы концерна: там объемы производства выросли на 20% по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 гг.

Концерн, по словам управляющего директора Андрея Барышникова, сегодня сталкивается с серьезными вызовами, в частности, из-за нарушения цепочек поставок, однако зафиксированные результаты полностью отвечают задаче достижения технологического суверенитета, поставленной президентом России Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных