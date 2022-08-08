Концерн «Калашников» увеличил объем производства на 15%

«Рост производительности труда в АО «Концерн «Калашников» по итогам 2021 г. составил 11%. За I квартал 2022 г. этот показатель вырос еще на 10%. Одновременно с начала 2022 г. на предприятии отмечено значительное увеличение объемов произведенной продукции – в среднем на 15%», – говорится в сообщении.