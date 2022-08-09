Онлайн-распродажа IKEA завершится 15 августа
Сеть магазинов товаров для дома IKEA объявила дату окончания онлайн-распродажи — 15 августа. Об этом сообщается на сайте ритейлера.
«15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса», — говорится в заявлении.
Отмечается, что магазины сети останутся закрытыми и будут работать только на выдачу заказов. В IKEA пообещали, что все заказы, оформленные до окончании распродажи, будут выданы и доставлены в течение августа и сентября. Дальнейшие планы компании не уточняются.
Ранее IKEA расширила зону доставки. Теперь ритейлер может привезти заказы жителям Волгограда, Воронежа, Пензы, Перми, Саратова, Сочи, Тольятти, Тюмени, Ульяновска и Челябинска. До этого доставка была доступна только в тех городах, в которых есть магазины IKEA.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои 4 завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.
Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Она продолжается в настоящее время. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что шведский ритейлер планирует возобновить работу в России. Позже в пресс-службе опровергли эти сведения и уточнили, что сейчас варианты по возобновлению работы не рассматриваются.
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