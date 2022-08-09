Онлайн-распродажа IKEA завершится 15 августа

Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Она продолжается в настоящее время. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь.