Владелец TikTok купил одну из крупнейших сетей частных клиник в Китае за $1,5 млрд

При этом ByteDance не первая крупная технологическая компания, которая решила выйти на рынок медицинских услуг. В частности, в июле Amazon закрыл сделку по покупке корпорации One Medical (поликлинические услуги и услуги скорой помощи) за $3,49 млрд. Свой интерес к рынку здравоохранения проявляют и другие компании, в том числе Apple.