Владелец TikTok купил одну из крупнейших сетей частных клиник в Китае за $1,5 млрд
Китайский технологический гигант ByteDance, владеющий видеосервисом TikTok, выкупил компанию Amcare Healthcare, которой принадлежит сеть дорогих клиник в Китае, расширив благодаря этому свое присутствие на рынке здравоохранения, сообщило агентство Bloomberg. Уточняется, что всего под управлением Amcare Healthcare находится 14 медицинских объектов, специализирующихся на лечении женщин и детей.
Сообщается, что сумма сделки составила $1,5 млрд, до этого компании принадлежали только 30,5% акций сети. Теперь сетью на 100% владеют две дочерние компании ByteDance.
Уточняется, что это крупнейшая сделка в китайской технологической отрасли с конца 2020 г., когда регулирующие органы начали пресекать «беспорядочную экспансию капитала» и препятствовали крупным приобретениям, которые проводили Alibaba и Tencent, чтобы доминировать на новых рынках.
При этом ByteDance не первая крупная технологическая компания, которая решила выйти на рынок медицинских услуг. В частности, в июле Amazon закрыл сделку по покупке корпорации One Medical (поликлинические услуги и услуги скорой помощи) за $3,49 млрд. Свой интерес к рынку здравоохранения проявляют и другие компании, в том числе Apple.
ByteDance также развивает свой медицинский онлайн-сервис Xiaohe, который конкурирует с Alibaba Health Information Technology и Ping An Healthcare and Technology на рынке онлайн-консультаций и оздоровительных услуг. По оценкам Bloomberg, объем этого сектора достигает $89 млрд.
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