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Бизнес

Владелец TikTok купил одну из крупнейших сетей частных клиник в Китае за $1,5 млрд

Ведомости

Китайский технологический гигант ByteDance, владеющий видеосервисом TikTok, выкупил компанию Amcare Healthcare, которой принадлежит сеть дорогих клиник в Китае, расширив благодаря этому свое присутствие на рынке здравоохранения, сообщило агентство Bloomberg. Уточняется, что всего под управлением Amcare Healthcare находится 14 медицинских объектов, специализирующихся на лечении женщин и детей. 

Сообщается, что сумма сделки составила $1,5 млрд, до этого компании принадлежали только 30,5% акций сети. Теперь сетью на 100% владеют две дочерние компании ByteDance. 

Уточняется, что это крупнейшая сделка в китайской технологической отрасли с конца 2020 г., когда регулирующие органы начали пресекать «беспорядочную экспансию капитала» и препятствовали крупным приобретениям, которые проводили Alibaba и Tencent, чтобы доминировать на новых рынках. 

При этом ByteDance не первая крупная технологическая компания, которая решила выйти на рынок медицинских услуг. В частности, в июле Amazon закрыл сделку по покупке корпорации One Medical (поликлинические услуги и услуги скорой помощи) за $3,49 млрд. Свой интерес к рынку здравоохранения проявляют и другие компании, в том числе Apple.

ByteDance также развивает свой медицинский онлайн-сервис Xiaohe, который конкурирует с Alibaba Health Information Technology и Ping An Healthcare and Technology на рынке онлайн-консультаций и оздоровительных услуг. По оценкам Bloomberg, объем этого сектора достигает $89 млрд.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных