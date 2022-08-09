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Бизнес

Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 2023 года

Ведомости

Немецкая авиакомпания Lufthansa не будет использовать российское воздушное пространство до 25 марта 2023 г., следует из заявления авиаперевозчика. При этом воздушное пространство России уже закрыто для самолетов стран Запада, включая ФРГ.

«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 г. в связи с текущей нормативно-правовой ситуацией. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России в течение данного периода должны быть отменены», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что внимательно следят за развитием ситуации и поддерживают тесные контакты с национальными и международными властями. Lufthansa также продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до этой же даты.

После начала специальной военной операции России на Украине полеты российских авиакомпаний во всем воздушном пространстве Евросоюза, Великобритании и ряда других стран были приостановлены. Запрет коснулся всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.

Зарубежные авиакомпании вынуждены тратить более $37,5 млн в неделю, чтобы обойти российское воздушное пространство, сообщало в марте Министерство транспорта России. Дополнительные расходы несут перевозчики 19 стран, в числе которых США, Канада, Великобритания и другие государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных