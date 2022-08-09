Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 2023 года
В компании отметили, что внимательно следят за развитием ситуации и поддерживают тесные контакты с национальными и международными властями. Lufthansa также продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до этой же даты.
После начала специальной военной операции России на Украине полеты российских авиакомпаний во всем воздушном пространстве Евросоюза, Великобритании и ряда других стран были приостановлены. Запрет коснулся всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.
Зарубежные авиакомпании вынуждены тратить более $37,5 млн в неделю, чтобы обойти российское воздушное пространство, сообщало в марте Министерство транспорта России. Дополнительные расходы несут перевозчики 19 стран, в числе которых США, Канада, Великобритания и другие государства.
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