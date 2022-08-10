Минпромторг предложил правительству утвердить новые сроки маркировки пива
Минпромторг подготовил проект закона о маркировке пива, согласно которому она станет обязательной для пива в кегах с 1 апреля 2023 г., для пива в стеклянной или полимерной упаковке – с 1 октября 2023 г. и для пива в алюминиевой таре – с 15 января 2024 г. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Постановлением правительства «Об утверждении правил маркировки пива» будет устанавливаться, что производители должны будут не позднее чем через семь дней с начала работы обеспечить процесс маркировки. Производителям в отдаленных труднодоступных местностях позволят осуществлять регистрацию в информационной системе мониторинга в течение 30 дней.
Маркировка пива и пивных напитков в России должна была быть запущена с 1 сентября 2022 г., но президент России Владимир Путин продлил начавшиеся эксперименты и отложил начало тех, которые еще не были запущены, на год.
Эксперимент по маркировке пива идет с 2021 г. Начать обязательную маркировку в обозначенные сроки Минпромторг, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) и Ассоциация производителей пива (объединяет транснациональные пивоваренные компании Heineken, AB InBev Efes и «Балтика») договорились в конце июля. Как отмечал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов, «это компромиссное решение, которое устраивает пивоваренную отрасль», и «стороны выработали консолидированную позицию о едином подходе по внедрению маркировки для всей пивоваренной отрасли вне зависимости от размера производителей».
«Опора России» выступает против таких сроков введения маркировки пивоваренной продукции, поскольку эксперимент длится уже полтора года, но никаких итогов подведено не было, как и обсуждения со всей отраслью, подчеркивает член президиума правления этой общественной организации Алексей Небольсин. Он напоминает, что на сегодня остается нерешенным ряд технических проблем, в частности, «неразрывная с тарой» маркировка кег, две трети которых используются повторно, невозможность маркировки алюминиевых банок на скоростных линиях и т.д.). «Нас не убедили в необходимости введения маркировки, мы считаем, что ее насаждают безосновательно, вместо того чтобы распространить систему ЕГАИС на розничные продажи разливного пива, как требовали участники рабочей группы по регуляторной гильотине», – заявил Небольсин. Он говорит, что «Опора России» совместно с Союзом российских пивоваров (СРП) продолжит бороться за перенос сроков и отмену маркировки.
В Союзе российских пивоваров (СРП) считают, что решить проблему с серым рынком можно было бы за счет распространения системы ЕГАИС на розничные продажи пива вслед за оптом, но это положение исчезло после первого чтения законопроекта о реестре пивоваров. «Мы убеждены, что эта новелла была исключена, чтобы аргументировать необходимость маркировки пива. Но эти затраты будут исчисляться для отрасли миллиардами рублей и ставят под угрозу стабильную работу предприятий», – говорил ранее председатель совета СРП Даниил Бриман.
12 июля СРП написал открытое письмо президенту, в котором выступил против внедрения маркировки, «поскольку она парализует работу пивоваренной отрасли». По мнению пивоваров, федеральные органы исполнительной власти игнорируют их аргументы. «Данное решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20‒30 % с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10 %.», – говорится в открытом письме.
Позиция союза не изменилась, подтвердил «Ведомостям» представитель союза.