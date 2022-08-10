Минпромторг предложил правительству утвердить новые сроки маркировки пива

«Опора России» выступает против таких сроков введения маркировки пивоваренной продукции, поскольку эксперимент длится уже полтора года, но никаких итогов подведено не было, как и обсуждения со всей отраслью, подчеркивает член президиума правления этой общественной организации Алексей Небольсин. Он напоминает, что на сегодня остается нерешенным ряд технических проблем, в частности, «неразрывная с тарой» маркировка кег, две трети которых используются повторно, невозможность маркировки алюминиевых банок на скоростных линиях и т.д.). «Нас не убедили в необходимости введения маркировки, мы считаем, что ее насаждают безосновательно, вместо того чтобы распространить систему ЕГАИС на розничные продажи разливного пива, как требовали участники рабочей группы по регуляторной гильотине», – заявил Небольсин. Он говорит, что «Опора России» совместно с Союзом российских пивоваров (СРП) продолжит бороться за перенос сроков и отмену маркировки.